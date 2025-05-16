滿級分學生首選！陽明交大電機打造頂尖AI搖籃　百萬獎學金助攻未來

▲群聯電子執行長潘健成回母校陽明交大演講。(圖／陽明交大提供)

台北訊



國立陽明交通大學電機工程學系今(16)日喜迎多項里程碑，不僅再度吸引大批「滿級分」學子於第二階段面試，更在知名校友企業群聯電子執行長潘健成的支持下，正式啟用尖端AI實驗室。此舉不僅為陽明交大電機的AI研究與教學注入強大動能，打造台灣頂尖電機與AI人才的培育重鎮。更狂的是，系所還提供「百萬獎學金制度」，在大學就能賺進第一桶金。

陽明交大電機系今年大學「個人申請」再創佳績，甲組繼去年後，再度全數錄取49位45級分滿級分學生，乙組、丙組亦有43級分的亮眼表現，充分展現頂尖學生對該系的高度認同。

而為了讓入圍學生更深入了解電機系的學術實力與產業連結，系方特別於5月16日及23日舉辦二階團體面談，除筆試評量外，更邀請群聯電子執行長潘健成及瑞昱半導體資深副總經理林盈熙等重量級校友擔任企業導師，親自分享產業趨勢與職涯經驗，提供學子們難能可貴的學習機會。

群聯電子潘健成執行長表示：「作為陽明交大的校友，我深知這裡的教育對於一位工程師的啟蒙與成長有多麼關鍵。面對AI浪潮，電機系積極投入資源、推動產學協作，更建置搭載群聯aiDAPTIV+技術的AI實驗室，正是台灣AI人才培育的關鍵里程碑。未來的AI應用不僅止於技術，更關乎創新與落地。我期盼學弟妹能善用這些先進資源，勇敢挑戰世界級的問題，將所學轉化為影響社會的力量。群聯也將持續與母校攜手，為台灣AI未來注入更多動能。」

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此外活動另一大亮點，則是陽明交大電機AI實驗室的誕生。這套搭載群聯獨家aiDAPTIV+混合記憶體擴充技術的AI伺服器，整合了高效GPU與高速SSD記憶體，打造出高達16TB VRAM等效容量的記憶體池，由群聯電子贊助。



▲陽明交大電機AI實驗室揭幕，電機學院院長王蒞君(左三)和潘健成執行長(右三)都親臨啟動儀式。

電機系副主任帥宏翰教授指出，此設備讓學術單位有能力在單一平台上，進行以往需要數百張高階GPU、耗資數十億元才能進行的7000億參數等級大型語言模型的分層訓練與應用部署，為校內人工智慧研究提供突破性的運算資源。

帥宏翰教授表示，新建的AI實驗室將大幅提升電機系在訓練大規模多模態模型與語言模型的能力，並能廣泛應用於智慧工業，如品質檢測、晶片設計優化、智慧機器人系統、個人化AI助理（Agentic Models）、以及醫學影像合成、虛擬試穿、自駕車場景模擬等多樣化的AI生成模型研究。未來，電機學院將結合產學合作，積極促成AI模型在製造、醫療、教育等多元場域的落地應用，打造「高階AI應用技術橋頭堡」。

陽明交大電機系主任方凱田教授強調，系上不僅致力於尖端技術研發，更重視學生的全人發展與未來競爭力。除了邀請企業領袖擔任導師，系上也提供極具吸引力的百萬獎學金制度。入學新生最高可獲得新台幣27萬元的四年全額學雜費補助與新生獎勵金，另設有高達28萬元的優秀新生獎學金，更有最高30萬元的國際交換獎學金及總額15萬元的專題競賽與論文發表獎勵，累積獎助金額突破百萬，讓學生能無後顧之憂地專注學業與探索潛能。

在面談活動中，系方也詳細介紹了在未來無線通訊、AI前瞻技術與器官晶片等領域的尖端研究成果，包括生成式AI、多模態理解、大型語言模型壓縮、高階器官晶片、以及無需穿戴裝置的Wi-Fi人體姿態感測技術與低軌衛星通訊數位孿生平台等。這些研究成果不僅屢獲國科會未來科技獎等重要獎項肯定，更與產業界緊密合作，持續推進實際應用。

方凱田主任表示：「選擇陽明交大電機系，就是選擇站在全球科技浪潮的最前線。我們誠摯邀請所有對電機領域懷抱熱情的優秀學子，加入陽明交大電機的行列，一同探索科技的無限可能，開創屬於自己的精彩未來。」