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氣象署加入「台灣算力聯盟」攜手輝達、鴻海　打造AI更強天氣預測

▲▼台灣算力聯盟成立，左起依序為氣象署、鴻海科技、輝達、緯謙科技、國家高速運算中心、AMD、友崴超級運算。（圖／氣象署提供）

▲台灣算力聯盟成立，左起依序為氣象署、鴻海科技、輝達、緯謙科技、國家高速運算中心、AMD、友崴超級運算。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

氣象署今(16日)宣布加入「台灣算力聯盟」成員之一，攜手輝達、AMD、鴻海等多家AI運算領先企業及機構，推動台灣算力及人工智慧AI應用科技發展，提供更精確且即時、更強大的氣象預測系統，並提升台灣的防災應變能力。

氣象署表示，加入台灣算力聯盟，能夠與其他高速運算電腦領先企業進行資源與技術的共享，並透過聯盟平台深化跨領域合作，氣象署將積極運用先進的高速運算電腦算力與AI氣象測報技術，提升氣象預測的精度與時效性，並協助發展更高效的防災系統，提升臺灣的防災應變能力，為台灣提供更強大的氣象服務資訊。

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「台灣算力聯盟」匯聚了氣象署、國家高速網路與計算中心、AMD、友崴超級運算、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團等業界領先的技術單位，致力推動算力基礎設施的發展與AI技術的應用創新。氣象署表示，將在聯盟中發揮其專業領域優勢，促進氣象數據的智慧化應用與技術突破，並藉此機會深化與業界的合作，共同打造符合未來需求的氣象科技生態。

此外，氣象署也指出，台灣算力聯盟的成立，可結合行政院核定氣象署執行之「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，建置新竹氣象科技園區，興建高速運算電腦機房，並結合原新竹氣象站氣象觀測及氣象科學教育功能，強化高速運算電腦計算效能，發展新世代AI氣象預測模式及培育本土人才。

氣象署強調，台灣算力聯盟結合「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，不僅能提升我國氣象技術的發展，亦可助力整體國家在全球算力競爭中的定位，為台灣氣象服務與防災應用提供更佳氣象測報數據與氣象科學技術，增強台灣在國際社會的科技影響力。

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