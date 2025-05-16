南投失業者文書處理與AI智能美編行銷班　即起開放報名

▲南投縣將AI科技納入失業者職訓內容，圖為該縣數據驅動智慧觀光服務獲第12屆「智慧城市創新應用獎」。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為協助失業民眾習得一技之長、及早順利就業，南投縣社會及勞動局特委託南投縣城鄉關懷福利協會，承辦失業者職業訓練「文書處理與AI智能美編行銷班」。

縣府社會及勞動局表示，本班次訓練課程包括：就業市場趨勢分析與求職技巧、資通訊科技、AI智能文書處理與雲端辦公、數位內容安全與AI生成版權管理、品牌行銷與社群經營策略、專業行銷英文與Email自動化行銷、AI智能美編與內容管理、AI工具應用與ChatGPT管理基礎、數位影音行銷與跨平台內容策略、AI工具ChatGPT在專業英文線上溝通與email寫作應用、雲端文書處理實務與AI整合應用、雲端試算表實務、數據分析與AI整合應用、端多媒體簡報實務與AI整合應用、數位美編與AI智能影像處理、影音行銷與AI智能剪輯應用、AI品牌形象設計與數位內容行銷及AI行銷自動化與網站建置等豐富學術科內容，結訓後並輔導就業。

社勞局指出，參訓對象為15歲以上之失業民眾或特定對象失業者，特定對象為15歲以上未滿18歲未就學未就業少年、45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入戶及中低收入戶中有工作能力及未取得國民身分證之新住民等，可免費參訓；另符合津貼補助資格者，政府發給職業訓練生活津貼。

本班次即日起開始報名至6月6日截止，訓練期間自6月18日至8月25日止，訓練地點於南投縣埔里鎮和二街1號；社勞局表示，意者歡迎踴躍向承訓單位報名，報名電話：049-2900060黃小姐，或到「台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）」網站查詢。