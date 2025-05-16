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AI判讀助骨鬆早期發現　花蓮225人檢測...符合學界、臨床認知

▲花蓮衛生局運用人工智慧（AI）輔助X光影像髖部骨質疏鬆檢測判讀技術，結果能呼應學界及臨床認知。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局運用人工智慧（AI）輔助X光影像髖部骨質疏鬆檢測判讀技術，結果能呼應學界及臨床認知。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為促進高齡族群骨骼健康，花蓮縣衛生局與采風智匯股份有限公司合作，運用該公司開發且已取證之DeepXrayTM人工智慧（AI）輔助X光影像判讀技術，於花蓮市衛生所自2025年1月至3月間執行長者免費健康檢查，發現血中維生素D濃度較低的民眾及AI精準智慧健身房的個案，進行髖部骨質疏鬆檢測，數據能呼應目前學界及臨床對骨鬆風險的認知，突顯AI技術在社區篩檢中扮演的早期預警角色。

花蓮衛生局表示。期間共完成225人之髖部X光判讀，在平均年齡63.4歲的這群人中，結果顯示僅2.8%骨質屬於正常範圍，69.8%屬於低骨量，高達27.4%已符合骨質疏鬆症標準。女性占近七成，顯示其在停經後更易出現骨質流失現象。

 花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，骨質疏鬆症是一種無聲的疾病，大多沒有明顯的症狀，直到跌倒或碰撞後才察覺，尤其是發生在年長者。感謝采風智匯股份有限公司資源挹注花蓮市衛生所X光設備，安裝骨質密度與退化性關節炎之AI判讀功能，嘉惠花蓮鄉親及有助於檢測骨質疏鬆症和骨骼相關疾病之風險，測出骨質疏鬆及退化性關節炎之高風險族群，提高醫療服務的準確性及異常個案由衛生所協助轉診至醫院就醫。

▲花蓮衛生局運用人工智慧（AI）輔助X光影像髖部骨質疏鬆檢測判讀技術，結果能呼應學界及臨床認知。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥指出，骨質疏鬆症是因骨骼內部結構出現「空洞化」現象所導致，使骨頭變得薄而脆，容易造成骨折，常見部位包括脊椎、髖部與前臂。特別是脊椎壓迫性骨折，更會引發背痛、駝背與身高縮水，俗稱的「老倒勼」。
骨鬆症常分為兩類：
• 停經後骨質疏鬆症：女性停經後雌激素下降導致骨質流失快速。
• 老年性骨質疏鬆症：見於70歲以上的長者，男女皆有風險。
危險因子分為兩類：
• 不可控制因素：女性、高齡、更年期後、家族病史、體型瘦小。
• 可控制因素：鈣質攝取不足、抽菸、酗酒、缺乏運動、攝取多咖啡因。
 
預防骨質疏鬆三大關鍵：
一、攝取足夠鈣質：30歲前是建立骨本的關鍵期，而停經後每年骨質可能以0.3%-0.5%的速度流失。依國民健康署建議，19歲以上成人每日鈣質建議攝取量為1,000毫克，相當於每日飲用1.52杯（240毫升）牛奶。小魚乾、豆製品、深綠蔬菜等也是良好來源。另可在醫師建議下補充鈣片與維生素D。
二、適度運動與曬太陽：適度戶外運動可促進體內合成維生素D，提升鈣吸收。如快走、太極拳、游泳等運動，既能保健骨骼，也有助於平衡與肌力，降低跌倒風險。
三、預防跌倒：居家環境改善，如浴廁裝設扶手、防滑墊；同時透過肌力訓練與平衡運動，提升身體穩定度。
 
花蓮縣衛生局提醒民眾：「骨質疏鬆不痛不癢，但一摔就骨折」，早期發現與日常保健才是避免未來悲劇的發生。花蓮市衛生所持續將智慧科技應用於基層公共衛生服務，並透過AI健身房、整合式篩檢與健康促進計畫，打造在地銀髮友善環境。透過AI與在地健康服務的結合，將進一步推動骨鬆防治衛教與運動介入，守護銀髮族骨本健康。
 

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