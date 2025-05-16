川普「AI晶片外交」鬧內部分歧！　傳阿聯爭取台積電設廠

▲有消息傳出台積電（TSMC）可能在阿聯酋設廠。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普近期展開中東行，推動一連串人工智慧（AI）技術合作案，卻引爆白宮內部激烈爭議，其中傳出台積電（TSMC）可能在阿聯酋設廠的消息，更成為國安派官員強烈關注的焦點。

根據《彭博》報導，川普政府正在與沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）與阿拉伯聯合大公國（UAE）磋商，允許當地大舉採購美國AI晶片，包括輝達（Nvidia）與超微（AMD）出品的高階運算晶片。

這些晶片將成為中東AI基礎建設的核心，而談判主導人、白宮AI顧問薩克斯（David Sacks）更一度在會議中表態「開放考慮」UAE興建台積電晶片製造廠的要求。

消息人士指出，阿聯長年渴望打造本地半導體製造能量，並在談判過程中請求美方協助促成此事。薩克斯雖未拍板定案，卻未即時否決此提議，引發國安團隊極大反彈。

官員擔心，若台積電落腳UAE，等於在與中國關係仍曖昧不清的國家設立關鍵晶片產線，未來一旦地緣政治出現變動，恐讓美國技術外洩風險升高。

雖然該項晶圓廠計畫目前尚未列入正式協議，但相關對話仍在進行中。台積電方面未對此作出回應。

不僅如此，UAE主導的AI公司G42，也成為川普政府內部激辯的另一項焦點。該公司過去與中國華為關係密切，儘管去年為取得與微軟（Microsoft）合作資金，宣稱已全面切割中資供應鏈，但白宮內部仍有不少官員對其背景抱持疑慮。

外傳川普團隊正在評估允許G42採購超過百萬顆輝達H100晶片，引發美中戰略競爭委員會主席等國會議員示警。

知情人士透露，美方在與UAE磋商的AI協議中，已納入防堵中國取得晶片與遠端存取的條款，但相關細節仍未明朗。

川普政府內部目前出現兩派意見，一派認為應該大舉輸出美國晶片技術鞏固主導地位；另一派則堅持應保留技術優勢，不應在缺乏嚴密防火牆下，輕易讓出先進製造能力。

事實上，副總統范斯（JD Vance）曾強調，「川普政府將確保，最強大的AI系統會在美國本土、使用美國設計與製造的晶片打造」，但如今若讓台積電前進中東，無疑等於動搖這項政策核心。

川普本週已結束卡達與沙烏地的行程，並於週四抵達阿布達比。談判團隊與當地官員在他抵達當天上午仍積極協商，顯示協議即將邁入收尾階段。據悉，若最終拍板相關投資案，將成為美國對中東AI政策的一大轉折點，也可能讓台灣半導體產業再度被捲入美中科技角力的最前線。