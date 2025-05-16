美警告使用華為晶片違反出口管制　陸外交部：堅決反對

▲華為AI晶片「昇騰910」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國商務部於當地時間13日警告，在川普政府晶片出口新規尚未公佈前，提醒各企業避免違規使用華為的Ascend（昇騰）AI晶片，並警告美國晶片若被用於訓練大陸AI模型，將引發嚴重後果。對此，大陸外交部發言林劍痛批此行為是「長臂管轄」，嚴重損害中國企業正當權益，「堅決反對，絕不接受。」

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

據了解，美國商務部正式撤回原定將於昨（15）日生效之《人工智慧擴散規則》(Artificial Intelligence Diffusion Rule)，終止執行此針對AI晶片出口管制的措施。此舉被外界視為川普政府在與大陸經貿談判前的籌碼之一，也有輿論認為是川普政府將調整AI技術出口戰略。

林劍表示，「美方泛化國家安全概念，濫用出口管制和長臂管轄，無端對中國芯片（晶片）產品和人工智能產業進行惡意封鎖和打壓，嚴重違反市場規則，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當權益，中方對此堅決反對，絕不接受。」

林劍強調，「中方敦促美方立即糾正保護主義和單邊霸凌錯誤行徑，停止對中國科技企業和人工智能產業的無底線打壓。中方將採取堅決措施，維護自身發展權利和中國企業正當權益。」