性侵73歲老母親！泰男假裝載媽回家　途中載去深山犯案

▲男子性侵母親，熟睡中被警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／ท่านเปา，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名49歲男子假意騎車去載73歲親生母親回家，然而實際上卻是將對方載到偏僻山區性侵。嫌犯母親回憶起驚恐瞬間表示，兒子不只性侵還將全身的重量壓在她的胸口上，讓她幾乎窒息。根據調查，男子早有多項前科，2年前出獄後就靠老母親養，沒想到還對母親伸出魔爪。

根據khaosod報導，泰國南邦府發生一起性侵事件，73歲被害人5月14日去親戚家拜訪，並打算在此留宿，因此提前告知49歲兒子不會回家。然而嫌犯當晚卻還是獨自一人騎著摩托車到親戚家，要接母親返家。

當晚11時，在返家途中，嫌犯故意選擇偏僻的捷徑，騎進深山中，最後又以「摩托車沒油」為藉口停車，隨後強行將母親拖至路旁性侵。被害人嚇到不斷向嫌犯求饒並說，「我是你媽媽啊！」但嫌犯仍不予理會，繼續強行施暴。

被害婦人表示，事發當下她哭喊求救，但周圍都是森林，根本沒有人能聽到。為了保命，她用話術哄騙兒子，「回房間再說吧，不要在這裡做。」兒子才暫時停手，但仍警告母親不得向外人透露此事。

被害人返家後，立刻將此事告訴孫子，並在孫子的陪同下報警。警方獲報後則趕到家中將呼呼大睡的男子逮捕。

被害人直言，兒子因罪入獄10年，並因此與妻子離婚，出獄後回到母親身邊生活，原以為他會改過自新，但卻每天酗酒，靠著老母親微薄收入生活，如今竟還對母親伸出狼爪。