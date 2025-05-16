泰百年古寺爆醜聞！70歲住持涉挪「3億廟產」賭博　主動投案認了

▲萊景寺住持瓦奇拉努瓦違法挪用香油錢。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

泰國佛統府知名百年佛寺「萊景寺」（Wat Rai Khing）近日爆出重大醜聞，年約70歲的住持遭控過去5年涉嫌挪用高達3億泰銖（約新台幣2.6億元）廟產用於網路賭博，他也於15日上午主動現身曼谷中央調查局投案。

根據《曼谷郵報》報導，泰國刑事案件調查局（Crime Suppression Division）接獲檢舉指出，萊景寺帳戶出現不尋常資金流向。經便衣警員長達8個月調查，發現住持瓦奇拉努瓦（Phra Thamma Wachiranuwat）多次指示寺廟理事會將款項從公帳轉入他個人帳戶，進一步再轉給一名疑似經營賭博網站的女子。

調查結果顯示，從寺廟帳戶流入住持個人帳戶的資金總額高達3億泰銖，更驚人的是，相關金流與多個賭博網站間的交易金額累計達5億泰銖（約新台幣4.3億元）。由於寺方資金所剩無幾，住持甚至向其他寺廟的高僧借款，動輒六、七位數。

泰國中央反貪與失職刑事法院（Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases）於15日中午核發逮捕令，依其身為佛教區域官員之職務，將以瀆職與侵占公款等罪名進行起訴。

同日，警方也逮捕了28歲女子旺塔潘（Aranyawan Wangthapan），她去年曾因涉嫌協助賭博網站Lagalaxy911被捕，當時獲得保釋。

位於佛統府三攀區的萊景寺，不僅是當地人信仰重地，也是吸引大量國內外信眾前來參拜、祈福的重要佛教景點。如今因住持涉賭傳聞重創形象，也引發外界對泰國宗教資產管理制度的質疑。