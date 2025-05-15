NONO被判2年半！486先生痛心「不是報復，而是還一個公道」

▲NONO一審判2年半，全案可上訴。（圖／記者黃宥寧攝）



網搜小組／劉維榛報導

藝人NONO（陳宣裕）遭6女指控性侵、猥褻，士林法院13日宣判，以1項強制性交未遂罪被判處2年6個月徒刑，其餘6案全判無罪。對此，486先生以「訴訟中幕後的支持者」身分發聲，他資助律師費，目的只有一個「讓沉默的聲音被聽見，讓真相有機會走上檯面」，這不是報復，而是還一個公道。

486先生在臉書表示，NONO一審被判2年6個月徒刑，他的周遭友人都認為判太輕，而他也坦言，「我選擇尊重司法體系的程序與結果，但老實說，心中難掩遺憾。」

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事實上，486先生資助了所有告訴人的律師費用，並以「這起訴訟中幕後支持者」的金主身分喊話，目的從頭到尾只有一個，「讓沉默的聲音被聽見，讓真相有機會走上檯面。這不是報復，而是還一個公道。」

486先生說，他對NONO這個人的所作所為深感痛心，對方所展現出來的品格與行徑，令人髮指，也提醒我們，別再輕易地以「笑臉」、「名氣」來包裝一個人的人格，「在光鮮的舞台下，可能藏著最黑暗的陰影。」

486先生更進一步喊話，他想對勇敢站出來的被害人們給予支持，「妳們不是孤單的，妳們的勇氣讓這個社會看到了一點改變的希望。不論結果如何，妳們的聲音不會白費。」

最後，486先生也強調，這個社會，不應該縱容任何一個加害者躲在權勢或人氣的背後；也不應該再讓任何一個受害者為說出真相而承受更多痛苦。

NONO被6女指控性侵、猥褻，唯一成立的案件發生於2011年，NONO錄製《王牌大賤諜》節目時認識了助理主持人A4，錄影結束後以「太晚了，我開車送妳回家」為由邀約，A4原先婉拒，最終因信任對方及交通不便而答應搭車。NONO先駕車至士林夜市買宵夜，後開往大稻埕河堤停車場，下車走向副駕駛座，強行擁抱A4並將她拉入後座壓制。

A4證稱，NONO壓住她親吻臉與胸部、扯開襯衫、試圖解內褲，將她抱坐在腿上摩擦，她哭著求饒「NO哥拜託，NO哥不要」，用腳猛力踢椅背後跌入腳踏板位置，NONO才停止行為。返家途中，NONO摸她大腿說「妳不要緊張，一回生二回熟」，A4強忍恐懼裝鎮定請他停車，下車後即崩潰痛哭並打電話向工作人員「阿元」訴說過程。

法院審酌A4供述具體一致，且有3名證人補強，包括阿元、母親及閨密，並認定她無誣告動機，判決有罪。

然而，NONO對A4指控提出多項辯解，包括「我根本不認識她」、「我是藝人，不可能選在大稻埕這種公開場所犯案」、「如果真的想性侵，應直接從駕駛座跨過去，不會繞車開後座門」，甚至表示「她自己還坐回副駕，讓我載她回家，不像被害人」。

儘管法院最終僅認定NONO對其中1名女子犯下強制性交未遂罪，其餘6案皆宣判無罪，法官仍於判決理由中指出：「未認定其餘案件構成犯罪，並非全然否定其經歷，僅因證據未達超越合理懷疑的標準。」此番表述，凸顯法院對證據要求的嚴謹，也映照性侵案件中受害人經歷難以被信、被證明的困境。