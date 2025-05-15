強震釀泰國建築倒塌！調查報告出爐　當局逮捕17人

▲緬甸8.2強震震垮泰國曼谷審計署大樓。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

泰國曼谷的國家審計署大樓因緬甸強震引發倒塌，造成重大死傷。曼谷警方局長於5月15日宣布，泰國法院已對涉及該案的三個團體共17名涉案人員簽發逮捕令，涉案者包括義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc，ITD）及中國中鐵十局（China Railway Number 10）泰國分公司的高層與工程師。

綜合外媒報導，調查指出，該大樓設計未符合法規與業界標準，電梯井牆位置錯置，導致結構扭轉中心偏移，地震時電梯井牆與基礎柱幾乎同時倒塌，建築高速垂直崩塌。更有水泥強度不達標、鋼筋與核准圖紙不符等問題，甚至發現30名中國工程師簽名涉嫌造假，專業工程師 Somkiat Chusaengsuk 的簽名也遭偽造於官方文件。調查委員會將責任人分為設計公司、監督承包商及施工承包商三組，總計17人面臨法律程序，其中包含ITD執行長 Premchai Karnasuta。

此次倒塌事故共造成89人死亡，1人重傷，8人輕傷，另有11人失蹤。搜救工作已於近期結束，泰國當局從瓦礫中尋獲多具遺體，仍有部分失蹤者未尋獲。泰國總理佩通坦（Pita Limjaroenrat）強烈表態「不可能沒人需要為此負責」，並要求政府機關全面公開調查資料，確保調查透明，保障人民安全。

此外，特別調查局（DSI）成立36人專案小組，針對建材品質、設計變更、外國企業涉入及合約是否存在圍標等問題展開深入調查。4月中旬，泰國警方已逮捕中鐵十局泰國分公司中國籍股東張姓人士，並持續追查其他涉案股東及高層。此案也引發外界對中國企業在海外承包工程品質的質疑，部分分析認為此事故是「一帶一路」項目中「豆腐渣工程」的典型案例。

該座原計劃作為泰國國家審計署辦公大樓的33層高建築，於2020年開工，2024年3月宣布封頂，工程進度約30%。倒塌時正進行玻璃外牆安裝與內部配管施工，建設預算約21.36億泰銖（約6300萬美元）。事故震驚泰國社會，成為近年最嚴重的建築災難之一，並引發對建築安全與監管機制的廣泛反思。