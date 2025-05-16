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美烏先協商！　俄烏土三方會談17：30登場

▲▼ 土耳其伊斯坦堡多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）。（圖／路透）

▲俄羅斯、烏克蘭、土耳其的三方會談將在多爾瑪巴赫切宮舉行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其外交部消息人士透露，俄羅斯、烏克蘭、土耳其16日三方會談將於土耳其時間中午12時30分（台灣16日下午5時30分）開始，且在這之前，土耳其、美國、烏克蘭代表團將先行舉行會談。

俄羅斯衛星通訊社引述消息人士說法指出，俄烏土三方會談將在土耳其多爾瑪巴赫切宮的辦公室舉行。此人也說，現階段暫無美俄烏土四方會談是否將在16日舉行的消息，「我們現在有4個代表團（美國、俄羅斯、烏克蘭、土耳其），將會做什麼還不知道」。

這名消息人士也提到，土耳其、美國、烏克蘭的會談預計在土耳其16日上午10時45分（台灣下午3時45分）先行舉辦。BBC指出，這場會談美國國務卿盧比歐將出席。

早在15日晚間，俄羅斯總統顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）稱，俄羅斯代表團16日會在土耳其伊斯坦堡等候烏克蘭代表團進行和談，也預計烏方將會出席。土耳其外交部發言人克切利稱，不排除俄烏雙方16日在伊斯坦堡進行直接談判的可能。

針對俄烏和談，俄羅斯外交官員米羅什尼克稱，俄烏談判小組有機會找到解決烏克衝突的機制，「首先需要就實現和平達成一致，也就是找到解決機制。雙方談判小組完全可以做到這一點，可制定俄羅斯和烏克蘭都可接受、能被國際社會認可的模式。這個機會是有的」。

米羅什尼克提到，俄羅斯盡一切努力組織伊斯坦堡談判，但無法對基輔不可預測的行為負責，「我們發起倡議、準備談判平台、派出全權談判小組，並以書面形式闡述我方建議。我很難想像俄羅斯還應該再做什麼，而烏克蘭代表團將如何行事，我不知道」。

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