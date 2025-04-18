快訊／美恐放棄「斡旋烏俄和談」　國務卿曝：幾天內決定

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）18日表示， 如果烏俄戰爭不可能結束，美國必須放棄斡旋和談的努力，並且「往前邁進」。

CNN報導，盧比歐跟特使魏科夫（Steve Witkoff）17日抵達巴黎，和歐洲與烏克蘭盟友會面，討論烏俄和平協議。

不過，盧比歐在離開巴黎之前告訴記者，「如果不可能結束在烏克蘭的戰爭，我們必須往前邁進。我們現在必須非常迅速地決定，這是否可行，而我說的是幾天之內。」

盧比歐說道，如果各方分歧實在太大，以至於根本不可能達成停火協議，總統很可能宣布「就此收手」。

他強調，川普一再努力結束衝突，但「這不是我們的戰爭，不是我們開戰的。美國過去3年一直在幫助烏克蘭，而我們也希望它結束，但這不是我們的戰爭。我們現在正處於一個需要決定這是否可能的時刻，這就是為什麼我們雙方都需要接觸。」

根據美國國務院簡報，在17日的會談期間，美國起草的和平計畫綱要獲得「令人鼓舞的歡迎」。盧比歐也與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）談話，並向對方傳達了這份和平計畫綱要的內容。