「美烏秘密合作」戰爭初期就開始　歐洲高官坦言：很震驚

▲烏軍接受美軍訓練，學習使用M777榴彈砲 。（圖／翻攝烏克蘭國防部推特）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》調查揭露，美國涉入烏俄戰爭的程度，遠比人們先前所了解的，更加密切與廣泛。早在衝突初期，美烏就已建立夥伴關係，在位於德國威斯巴登（Wiesbaden）的美軍駐歐部隊總部，秘密展開一系列軍事行動，對抗俄羅斯的進犯，就連歐洲官員都坦言震驚。

在位於威斯巴登的任務指揮中心，美烏官員並肩合作，策畫著基輔的反攻行動，宗旨就是要讓烏克蘭人完成最不可能的壯舉，也就是給入侵的俄羅斯致命打擊。

其中，美國提供的情報等資源，不但指導著大局面的戰鬥策略，也向前線烏兵提供精確的目標資訊。一名歐洲情報機構負責人回憶，他得知美國如此深入參與烏克蘭軍事行動時，感到相當震驚，「他們現在已經成為擊殺鍊的一部分了。」

▲美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），在烏俄戰局中扮演重要角色。（圖／達志影像／美聯社）



《紐約時報》也提出美國深度參與烏克蘭軍事行動的多個例子。

每天早上，烏美官員聚集在威斯巴登的指揮中心，調查俄羅斯武器系統與地面部隊，找出最成熟、最有價值的目標。情報官員分析與確認打擊優先順序，以及目標位置之後，烏軍會在美軍第18空降師「龍特遣部隊」（Task Force Dragon）的訓練與協助之下，使用進攻式重型武器M777榴彈砲，阻止俄羅斯的進攻。

2022年春天，時任拜登政府同意向烏克蘭提供海馬斯多管火箭系統（HIMARS），這種武器使用衛星導引火箭，能夠打擊遠至50英里（約80公里）以外的目標，也可以彌補烏軍的精準度、速度和射程。而海馬斯的每一次發射，不僅受到威斯巴登指揮中心的監督，也高度仰賴著美軍情報，在反攻行動中，讓俄軍死傷激增。

拜登政府起初認定，美國不是在跟俄羅斯交戰，只是協助烏克蘭，但隨著戰爭情勢變化，卻仍不斷讓步、調整紅線，一次次批准先前禁止的秘密行動，包括把美國軍事顧問派往基輔，甚至更靠近前線的地點，「龍特遣部隊」與中央情報局（CIA）獲准協助策畫並支持對克里米亞的攻擊，最終甚至獲准協助烏軍打擊俄羅斯境內目標。