和談將登場！烏克蘭有意停火30天　俄代表團已抵土耳其

▲伊斯坦堡（Istanbul）多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）外，土耳其士兵正在站崗。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏俄和談預計今（15）日在土耳其伊斯坦堡登場，根據外媒最新消息，基輔代表團似乎有意達成一項30天停火協議，而莫斯科代表團目前也已經抵達。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計親自出席和談，但代表團成員目前尚不清楚。《烏克蘭國家電視台》（Suspilne）報導，其中一名成員打算討論為期30天的停火。

此外，一名烏克蘭官員也向《路透社》表示，總統澤倫斯基今（15）日與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）會面後，將對伊斯坦堡的會談做出進一步決策。

▲在今日的會談上，澤倫斯基與普丁依然無望面對面。（組圖／CFP）



儘管俄羅斯總統普丁，率先提議2國直接和談，但他本人已被證實不會出席。相較於烏克蘭總統親自出馬，莫斯科代表團級別較低，而俄羅斯外交部剛剛宣稱，代表團已經抵達伊斯坦堡，並且準備展開「嚴肅的工作」。

俄羅斯代表團由強硬派幕僚、總統顧問梅丁斯基（Vladimir Medinsky）率領，他在2022年也曾領導過2國唯一直接會談。其他成員包括國防部副部長福明（Alexander Fomin）、外交部副部長加盧津（Mikhail Galuzin），以及總參謀本部情報總局局長科斯丘科夫（Igor Kostyukov）。

此前，俄羅斯媒體《塔斯社》指出，俄烏談判將於當地時間15日上午10時（台灣時間15日下午3時），在土耳其多爾瑪巴赫切宮的辦公室舉行。不過烏克蘭對此否認，並稱雙方尚未針對15日何時開始談判達成共識。

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