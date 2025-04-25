剛轟完基輔！俄外長宣稱「準備與美達成協議」　川普也看好

▲俄羅斯外長拉夫羅夫宣稱，克宮已準備好，與美國達成協議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）24日表示，克里姆林宮已經準備好，針對烏克蘭問題，與美國達成協議，但仍有一些內容有待微調。同一天，美國總統川普被問及烏俄問題時，也對此表達信心。

拉夫羅夫接受CBS節目「面對國家」（Face the Nation）採訪時透露，有多個跡象顯示「我們正在朝著正確方向前進，美國總統這麼認為，而我也覺得這是正確的。」他宣稱，川普可能是「地球上唯一」意識到，需要解決目前情勢根本原因的領導人。

不過，川普努力推動和平之際，俄軍卻於24日凌晨空襲基輔，造成至少12人死亡、100多人受傷，成為去年7月以來，烏克蘭首都遭受的最致命攻擊。

為此，烏克蘭總統澤倫斯基提前結束訪問南非的行程，他還引述初步資訊表示，俄羅斯使用了北韓製造的彈道飛彈，成為兩國聯盟「犯罪本質」的進一步證據。

▲俄軍24日又空襲基輔，造成至少12人喪命。（圖／路透）



就連川普也在自家社群媒體Truth Social發文表示，「針對俄羅斯對基輔的空襲，我感覺不太開心。沒有必要，而且時機也很糟糕。普丁，住手！每周都有5000名士兵死去。讓我們達成和平協議吧！」

24日稍晚，川普在白宮接待挪威首相時，也被問及這次空襲。他再度重申自己對此感到非常不滿，並且堅稱「我們對俄羅斯施加很多壓力。」

此外，川普也被問及克里米亞問題，因為先前報導指出，其政府提出的和平計畫，包括承認莫斯科對該領土的控制。他坦言烏克蘭要奪回克里米亞「非常困難」，但重申自己深信「我們正接近達成協議」。