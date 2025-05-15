抵土耳其先會晤艾爾段　澤倫斯基：將決定談判下一步

▲烏克蘭總統澤倫斯基15日抵達土耳其首都安卡拉。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏談判將在土耳其伊斯坦堡登場，烏克蘭總統澤倫斯基15日飛抵土耳其首都安卡拉，預計當地下午1時（台灣傍晚6時）與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）會面，並稱儘管俄羅斯代表團層級較低，但將在與土耳其會談之後決定談判的下一步。俄羅斯克里姆林宮已確認，總統普丁不會出席俄烏談判。

路透、BBC等報導，澤倫斯基15日飛抵安卡拉，當地官員鋪上藍色地毯歡迎。他稱，「我認為我們應該期待能從與艾爾段總統的會晤中，得到一個公正的解決方案」。

澤倫斯基將與艾爾段在安卡拉會晤。依據艾爾段辦公室稍早說法，在這場會面期間，艾爾段將強調土耳其的立場，也就是應該立即停火進行和平談判，結束這場戰爭。土耳其總統府通訊主管阿爾通（Fahrettin Altun）透過社群平台X發文指出，艾爾段將與澤倫斯基討論俄烏戰爭最新進展的各個層面。

俄羅斯與烏克蘭官員預計將在伊斯坦堡進行和談。澤倫斯基15日表示，烏克蘭正針對與俄羅斯談判事宜，和美國代表團進行接觸，俄羅斯派往伊斯坦堡參加會談的代表團層級並非最高，但會在與艾爾段會面之後做出決定。