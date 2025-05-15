俄烏談判倒數！盧比歐抵土耳其會烏外長　和平協議草案曝

▲ 由左至右依序為西比哈、葛拉罕及盧比歐。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐14日抵達土耳其，為隔天將登場的俄烏和平談判做準備。他與共和黨參議員葛拉罕（Lindsey Graham）在安塔利亞會晤烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha），雙方針對談判策略深入交換意見。

《基輔獨立報》報導，美國總統川普13日表示，盧比歐將與中東特使威特科夫（Steve Witkoff）及烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）共同參與談判，川普本人則不會出席。烏克蘭總統澤倫斯基將親自出席，並邀請俄羅斯總統普丁與會，但克里姆林宮表示，將由總統顧問梅丁斯基（Vladimir Medinsky）率團參與。

賽比哈會後表示，「我們詳細討論下一步行動的邏輯，並分享彼此的立場」，「俄羅斯回應烏克蘭建設性舉措至關重要，但目前為止並沒有」，「莫斯科必須明白，拒絕和平是要付出代價的」，會中也確認烏克蘭對川普和平努力的堅定與承諾，並感謝美方積極參與。

《路透》報導，截至目前的和平協議輪廓顯示，烏克蘭要求主要強權提供實質安全保障，而非只是《1994年布達佩斯安全保障備忘錄》形式的空泛承諾。《路透》看到的協議草案顯示，外交官談及類似《北大西洋公約第5條》集體防衛機制，即在成員國受到攻擊時互相保衛，儘管烏克蘭並非成員國，但這可能牽動西方與俄國的潛在衝突。

領土問題也是談判核心之一，俄羅斯控制烏克蘭約1/5領土，且要求烏軍撤離所有俄方聲稱占領區。據川普政府草案，美國將在法律上承認俄國控制克里米亞，且實質承認對烏東盧甘斯克、頓內茨克及赫爾松部分地區的控制；而烏克蘭將收復哈爾科夫地區，並由美方接管目前由俄方控制的核電廠。基輔當局則稱，任何改變法定領土的協議將違反憲法，但一旦停火到位，領土問題仍有討論空間。

此外，制裁、石油與天然氣利益及戰後重建也是談判關鍵。俄方希望解除西方制裁，烏方則要求維持，美國也曾考慮部分放寬能源制裁以換取和平進展。而俄羅斯可能同意將被歐洲凍結的3000億美元主權資產用於重建烏克蘭，但堅持部分資金應用於俄方控制的1/5領土。