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為何選土耳其？　烏俄談判5大QA一次看

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲烏克蘭與俄羅斯15日將在土耳其進行談判。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯15日將在土耳其進行談判，這次談判由俄羅斯總統普丁率先提出，烏克蘭總統澤倫斯基也在美國的勸說下答應，但最終普丁和美國總統川普皆選擇不出席，讓這場談判增添更多不確定性。

根據《塔斯社》最新消息指出，談判將於莫斯科時間15日上午10時（台灣時間15日下午3時）在土耳其多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）的辦公室舉行。

．這一切是怎麼開始的？

德國、法國、波蘭和英國要求俄羅斯同意自5月12日起實施30天無條件停火，否則將對俄方祭出大規模制裁。不過，普丁（Vladimir Putin）無視最後通牒，反而提出俄烏「直接對話」的建議。

普丁表示，希望能跟烏克蘭在「不設前提」的情形下，在土耳其伊斯坦堡與烏克蘭重啟直接對話。

起初歐洲國家和烏克蘭都堅持停火前不談判，但這個立場隨著美國總統川普（Donald Trump）的介入而改變；川普在社群媒體上公開呼籲澤倫斯基「馬上會面！（HAVE THE MEETING, NOW!!!）」。

隨後澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）主動表態，要親自前往土耳其，並呼籲普丁也來，還強調自己只會跟普丁本人見面，「我會在土耳其等普丁，親自等他。我希望這次俄方不要再找藉口了。」

．最終誰會出席談判？

克里姆林宮14日晚上宣布，普丁不會出席談判，代表團將由總統顧問梅丁斯基（Vladimir Medinsky）率領，其他成員包括國防部副部長福明（Alexander Fomin）、外交部副部長加盧津（Mikhail Galuzin），以及總參謀本部情報總局局長科斯丘科夫（Igor Kostyukov）。

澤倫斯基目前仍會親自飛往土耳其參加談判。

白宮官員也對外證實，川普同樣不會前往土耳其參與協商。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）目前已經抵達土耳其與烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）會晤，美國烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）也會出席談判。

．談判內容可能有哪些？

目前雙方立場差距過大，澤倫斯基表示，除了「無條件停火」協議外，其他都算失敗。普丁則說，雖然俄羅斯沒排除在這次會談中「安排新停火協議」的可能，但重點會放在解決衝突的「根本原因」。

普丁所謂的「根本原因」是指俄羅斯長年以來的不滿，包括烏克蘭過去曾為蘇聯的一部分、如今卻獨立成主權國家的存在，以及冷戰後北約（NATO）的東擴。

普丁去年要求烏克蘭割讓烏克蘭東部4個地區，還要求基輔承認2014年被非法併吞的克里米亞屬於俄國，烏克蘭必須放棄加入北約的計畫，還要大幅縮減軍力。此外，還要求西方解除自侵略以來對莫斯科的制裁。

基輔則堅決不割讓任何領土，並要求有力的安全保障，以防止未來俄羅斯再度侵略。

．前一次的談判發生什麼事？

克里姆林宮稱這次會談是「重啟」2022年戰爭初期在伊斯坦堡舉行的和平談判。當時協議很快就破局，而莫斯科一再指責烏克蘭與西方只想繼續打下去；基輔則認為俄方的條件根本是最後通牒，雙方根本無法達成共識。

澤倫斯基當年表示，俄方當時的要求包括烏克蘭承認俄羅斯對頓巴斯（頓涅茨克和盧甘斯克）地區的控制權、烏克蘭憲法修改為中立國、大幅削減烏軍規模、交出長程武器等，「根本沒有什麼談判，這是兇手的最後通牒。」

普丁則在2023年時反咬，說烏克蘭破壞了一份已經大致談妥、內容包括烏克蘭中立非核、軍隊裁減等條款的和平協議，「基輔當局……直接全部丟到一邊，他們拒絕了。」

克里姆林宮多次強調「伊斯坦堡協議」可以當作之後談判的基礎。不過自從莫斯科在2022年9月併吞頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）四地後，俄方開始要求基輔「接受現實」。

．還有什麼已知資訊？

土耳其政府本週表示，願意提供所有支持，包括調停及主辦談判，以促成烏克蘭和平。身為北約成員，土耳其深度參與這場衝突，同時又與俄羅斯關係友好，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）過去還曾稱與普丁有「特殊關係」。

土耳其過去多次擔任莫斯科與基輔的橋樑，最有名的是撮合黑海糧食協議（Black Sea Grain Initiative），確保烏克蘭糧食出口能安全通過黑海，這是這場戰爭中少數的外交成果，但俄羅斯2023年已退出這項協議。

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