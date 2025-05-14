粽香傳愛勞工局端午送暖　王鑫基親率志工兵分六路慰訪21區弱勢家庭

▲台南市勞工局長王鑫基（右一）率志工團隊展開端午送暖行動，深入21區慰訪弱勢家庭，傳遞節慶溫情。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午將至，台南市瀰漫粽香暖意，勞工局為落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，於5月14日提前啟動「粽香傳情」關懷行動，由局長王鑫基親率志工團隊，結合大台南總工會與台南市勞工志願服務協會，兵分六路，將一份份熱騰騰的端午粽與冷凍料理送進21區、共36戶職災與弱勢家庭，溫情滿載、幸福飄香。

本次物資由台南市餐飲產業工會手工製粽，搭配喜憨兒基金會台南庇護工場與全家便利商店合作募集的鮮凍食品組合，內含蔬食油飯與干貝雞腿湯，食材通過ISO 22000與HACCP雙認證，兼具美味與安全，讓家庭成員能安心享用，也讓節慶的心意更具份量。

王鑫基表示，黃偉哲市長一向重視勞工權益與弱勢生活，市府除制度性協助，也透過民間參與，讓每一份物資都蘊含真摯心意。工會夥伴親手包粽，志工深入社區送暖，展現「做工行善團」與市政力量的實質結合。

此次行動首站來到永康區吳姓個案家中，吳先生28歲，自幼罹患腦性麻痺、行動不便，109年間即獲勞工局協助在舊居建置無障礙坡道。近期遷居永康，再度由做工行善團協助於新址增設三處斜坡，便利其日常移動。這次送粽行動不僅傳遞物資，也持續追蹤其生活狀況。

第二站探訪32歲的李先生，從事裝修業，去年10月自工地三樓不慎墜落，造成右手骨折，目前仍休養中，家庭生計一度中斷。勞工局除啟動職災關懷，也進一步評估急難救助方案，協助其度過難關。

「做工行善團」迄今已修繕超過290戶家庭，王鑫基指出，這支由專業志工組成的團隊，正是市府勞工政策落實的延伸手腳。從居住改善到節慶慰問，目的就是讓每個角落都能感受到社會的善意與溫度。

未來，勞工局將持續發揮平台角色，整合公私資源，推動「勞工關懷勞工」精神，讓弱勢家庭不只在端午獲得照顧，更在日常裡感受到希望與支援。