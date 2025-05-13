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台東波浪屋「粽浪台東・百味傳藝」活動　邀民眾共度端午


▲台東波浪屋5月30日舉辦「粽浪台東・百味傳藝」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東波浪屋5月30日舉辦「粽浪台東・百味傳藝」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2025年端午節，台東縣政府結合在地原住民族多元飲食文化，於30日將在波浪屋舉辦「粽浪台東・百味傳藝」主題活動，透過展覽導覽、文化分享、食藝體驗與親子彩繪工坊，展現各族群獨具特色的傳統粽文化，讓民眾以味蕾與感官深入認識原住民族對土地與食物的深厚情感。

台東縣政府表示，雖然端午節並非原住民族傳統節慶，但透過本次活動，民眾將有機會認識排灣族「阿粨」、阿美族「阿里鳳鳳」、太魯閣族與賽德克族「香蕉飯」等傳統美食，這些包裹著情感與智慧的部落料理，體現族群對自然資源的尊重與感謝，也傳承著家族記憶與文化技藝。

活動於當日下午14時展開，由「函吉畫室」帶領的「粽浪童趣彩繪工坊」率先登場，透過繪本故事與創意手作，讓親子共學認識節慶文化與原住民族圖騰之美。下午17時舉行開幕儀式，邀請在地原住民族代表分享自家粽品背後的文化脈絡，並由「卑南青春歌隊」演出傳統歌謠，傳遞祝福與節慶喜悅。

開幕後緊接著17時30分起登場的「粽浪百味體驗工坊」，由達魯瑪克部落品牌「粨發粨粽」親自教學，帶領民眾體驗從備料、選葉到包粽的完整過程，深入了解部落飲食與土地連結。晚間19時45分另加開乙場，課程免費、線上報名即將開放，歡迎踴躍參加。

活動期間也推出集章及消費滿額贈禮活動，民眾凡於館內參與活動與消費，可獲得「粽浪好禮」及多項特色紀念品，包括艾草條、旗福餅、波浪屋主題毛巾與折價券等，數量有限，送完為止。

本次活動並與「普悠瑪旅行社」及「阿吉旅行社」合作，推出結合體驗課程的限定行程，凡參團即可免費參加「粽浪百味體驗工坊」，並獲贈手作阿粨及限量波浪屋禮品，深化文化旅遊整合，推廣台東文化觀光特色。

台東縣政府歡迎民眾踴躍參與「粽浪台東・百味傳藝」活動，在端午佳節深入體驗部落飲食文化的多樣與深度，透過文化展示、親子體驗與在地美食，感受台東的文化魅力與人情溫度。

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