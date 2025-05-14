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【廣編】台灣彩券大樂透、賓果賓果、39樂合彩加碼慶端午　大樂透加開100組100萬

▲▼台灣彩券,大樂透,端午,加碼。（圖／台灣彩券提供）

▲台灣彩券端午加碼。

圖、文／台灣彩券

端午開財運、好運龍粽來！台灣彩券公司謝志宏總經理宣布114年端午加碼活動，3款人氣遊戲接力登場，加碼總獎金達新臺幣4億元，要讓民眾把握端午佳節好時機，幸運「粽」大獎。「大樂透」5月20日起加開「100組100萬元」，加碼期間提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；「BINGO BINGO賓果賓果」5月26日起「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼14天，其中「超級獎號」為上市以來首次加碼；「39樂合彩」6月9日起連續20期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元，加碼期數史上最長。

「大樂透」自5月20日起加開「100組100萬元」獎項，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月4日為止。

每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」5月26日起連續14天獎金加碼，單注獎金將從1,200元提高至1,500元！週一至週六天天開獎的「39樂合彩」接續由6月9日到7月1日連續20期「二合」玩法單注獎金從1,125元提高至1,500元，連續加碼20期也是「39樂合彩」史上最長的加碼期數！想了解更多端午加碼活動及各項產品相關訊息，可至台灣彩券官方網站（www.taiwanlottery.com）查詢。

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