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7-11推出「免沾手肉粽」！搶攻考生商機推優惠、文具第2件6折

▲▼7-11應援考生，推出「免沾手肉粽」還有文具第二件6折優惠。（圖／業者提供）

▲7-11應援考生，推出「免沾手肉粽」、包子等開運商品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

國中教育會考即將登場，7-ELEVEN為全台考生補給戰力，於考場周邊門市加強微波即食「粽子」、「包子」、「及第水餃」等三大好運商品備貨，更首創開發「免沾手肉粽」於北部近2500間門市販售，5月14日至6月3日祭出單顆粽搭配四神湯、豬血湯組合88折優惠。

7-11用諧音梗讓考生「包粽」、「狀元及第」，除了販售經典的南北粽子，更攜手寒舍集團推出「御鮑海陸粽」，嚴選海陸食材，整顆鮑魚入粽，為考生祈求包中。

更首創開發「免沾手肉粽」於北部近2500間門市販售，貼心將粽葉事先處理，吃粽子省時不費力，5月14日至6月3日祭出單顆粽搭配四神湯、豬血湯組合88折優惠。

▲▼7-11應援考生，推出「免沾手肉粽」還有文具第二件6折優惠。（圖／業者提供）

▲用諧音梗讓考生「包粽」、「狀元及第」、「考出好成績」，還有水餃、雞胸肉優惠。（圖／業者提供）

另外還有5月16日至5月18日限時3天，冷藏包子搭配粽子2件88折、雞胸肉2件88折活動，期望一舉包粽(中)、吃出好成雞(績)，划算價格方便考生就近補充能量。

▲▼7-11應援考生，推出「免沾手肉粽」還有文具第二件6折優惠。（圖／業者提供）

▲7-11應援考生，還有文具第二件6折優惠。（圖／業者提供）

此外，即日起至5月27日止，7-ELEVEN時尚文具專區搶攻考生經濟，推出指定熱銷筆類、修正帶、便利貼等系列「第2件6折」優惠活動，包含熱門超級果汁筆指定系列、超可愛吉伊卡哇系列修正帶、3M指定文具系列，更推出全台獨家庫洛米款式修正帶新品、TOMBOW MONO 粉彩玻璃色系-自動鉛筆+橡擦獨家組合，順利必勝。

7-ELEVEN更替立夏考試考生與陪考者調整體力，即日起至5月27日，推出隨身衛生紙、濕紙巾「買1送1」、日本指定進口濕紙巾與噴霧、防曬用品也有「第2件7折」優惠。

★全家

迎接端午節，全家便利商店透過FamiPort推出「粽情端午」預購活動，精選近60款人氣名粽，涵蓋米其林星級粽、老字號名店粽及台北南門市場排隊名粽三大主題。即日起至5月28日，享指定商品2件95折、3件以上92折優惠。

▲▼「全家」於FamiPort推出「粽情端午」預購活動。（圖／業者提供）

▲「全家」於FamiPort推出「粽情端午」預購活動。（圖／業者提供）

米其林名粽系列主打北中南餐廳推薦粽品，例如北部「雙月食品社」古早味肉粽，以豬五花、蛋黃、花生、紅蔥頭創造鹹香層次，每組五入399元；中部「与玥樓」麻油雞粽，採用國產雞肉與黑麻油爆炒，搭配香菇與栗子，每組三入319元；南部則有「錦霞樓」帝王蟹肉粽，內餡包含鮮嫩帝王蟹、干貝及五花肉，每組兩入799元。

老字號名店粽系列則囊括「富美海鮮」櫻花宮保荷葉粽、北海岸「十八王公劉家肉粽」及台酒紹興古早味肉粽等，滿足經典口味需求。南門市場名粽則首次與「億長御坊」合作，推出南北粽組合，北部粽以油飯搭配五花肉與鹹蛋黃，南部粽則加入板栗仁，餡料豐富，每組六入509元。

此外，「南園食品店」推出清爽純鹼粽，每組三入149元。即日起至5月28日，消費者可透過FamiPort預購，並享2件95折、3件以上92折優惠。

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