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台南市勞工局曾文園區舉辦文化講座　引領學員體驗母語之美

▲台南市勞工局10日於麻豆曾文市政願景園區舉辦文化講座，特別邀請長期投入本土文化與母語教育推廣的劉惠蓉老師，主講「以生活俗諺語悅讀閱美」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局10日於麻豆曾文市政願景園區舉辦文化講座，特別邀請長期投入本土文化與母語教育推廣的劉惠蓉老師，主講「以生活俗諺語悅讀閱美」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市勞工局10日於麻豆曾文市政願景園區舉辦文化講座，特別邀請長期投入本土文化與母語教育推廣的劉惠蓉老師，主講「以生活俗諺語悅讀閱美」，講座透過深入淺出的方式，引領學員認識生活中蘊含的母語之美，並鼓勵大家親身體驗並欣賞這些藏於日常、卻常被忽略的語言文化精粹。

劉惠蓉老師分享自身成長經歷，自述自幼在南區水交社眷村長大，祖籍「四川姑娘」的芋仔番薯，嫁入安南區成為「台江郎」的媳婦。起初對台語一知半解，因陪伴婆婆觀賞豬哥亮歌廳秀而對台灣俚語產生興趣，進而前往台灣文學館修習台語課程，逐步體會台語不僅優美動聽，更蘊藏豐富人生智慧。劉老師長年投入校園、社區及故事志工的母語推廣工作，並積極精進自我，取得台語講師認證，主持曾文溪廣播電台節目《台灣文化鹹酸甜》，該節目曾入圍第53屆金鐘獎教育文化類節目。她亦參與公視台語台節目《文化相放伴－唸謠咱的歌》製作，並創作有聲繪本、詩詞、歌謠及影音作品，致力以多元形式傳承台灣語言與文化；為了幫助母語的推廣，劉惠蓉老師特別將他精心製作的教材，以公益方式贈予參加本課程的學員。

▲台南市勞工局10日於麻豆曾文市政願景園區舉辦文化講座，特別邀請長期投入本土文化與母語教育推廣的劉惠蓉老師，主講「以生活俗諺語悅讀閱美」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本場講座亦特別邀請同為母語推廣先驅的鄭秀珍老師共同教學。鄭秀珍老師曾與劉惠蓉老師及其他語言工作者合力編寫《三十六物語輕鬆學母語》教材，一路走來始終以推廣台灣語言與文化為職志，今日課程當中亦分享自己自幼學習台語的心路歷程，談及一路走來的感動與挑戰，讓學員更加深刻感受母語文化的可貴與傳承的重要性。

勞工局王鑫基局長表示，南門勞工育樂中心持續推動多元勞工學苑課程，特別是文藝類課程深受勞工朋友歡迎與支持。此次有幸邀請「台江媽」劉惠蓉老師與鄭秀珍老師共同授課，並感謝勞工朋友踴躍參與。「以生活俗諺語悅讀閱美」文化講座共規劃六個獨立單元，今日為第五場，最後一堂課將於5月24日登場，歡迎對母語文化有興趣的市民朋友踴躍參加。

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