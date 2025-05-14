台南勞工局攜工會志工體感訓練　實境演練5大風險情境強化工安意識

▲台南市勞工局帶領工會志工與總工會幹部走進中鋼體驗實境工安訓練，提升作業安全意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

職場安全不能只靠紙上談兵，台南市勞工局14日辦理第二場「中鋼工安體感訓練」，邀集大台南總工會及多位參與弱勢勞工房屋修繕計畫的工會志工參與，走進中鋼訓練大樓，透過實境演練親身體驗作業現場潛藏的危機，深化職安意識，也讓「希望家園」的願景從安全環境紮根。

此次訓練設於中國鋼鐵股份有限公司訓練大樓，該設施為全國首創體驗場域，參考韓、日、英、德等國工安教育模式，設計出電器、吊掛、機械、高架、侷限空間等五大類高風險作業模擬情境。透過實際操作，讓學員體會每一項作業潛藏的危害與職災風險，並進一步強化佩戴個人防護具的重要性。

勞工局指出，此次活動特別邀請長期投入基層勞動關懷的各領域志工與總工會幹部參與，藉由臨場觀摩與體感式訓練模式，加深對職場危害的認知，期能將觀念帶回工地、工廠，落實安全管理與教育，達到「預防勝於補救」的核心目標。

勞工局長王鑫基表示，勞工局持續透過跨機關合作，鏈結像中鋼這類標竿企業的安全教育資源，協助台南市各事業單位強化軟硬體安全設備與觀念，朝向職安資源共享、文化共建的理想邁進。他也感謝中鋼無償提供場地與專業師資，讓台南在地工會有機會見習先進、回到職場能立即實踐。