國民黨屏東黨部涉「幽靈連署」遭搜　苦主伍麗華回應了

▲民進黨立委伍麗華。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

一階段罷免原民綠委伍麗華案死亡連署近2百份，伍麗華於4月17日由律師陪同到屏東地檢署，告發罷免團體領銜人張芳碩等涉嫌選罷法、偽造文書罪、個資法，屏東檢調今（14日）早搜索國民黨屏東縣黨部。伍麗華受訪時表示，這陣子也有很多族人回報，以證人身分被檢調問話，有的是親人死亡連署，或是個人被冒名連署，檢調應就這些事證追查名冊來源。對於國民黨怒轟司法迫害，伍麗華直言，死亡連署如果是事實，就沒有所謂的司法迫害。

伍麗華表示，上個月自己回到戶籍所在地屏東，針對罷免領銜人提告，因為根據中選會公布結果，這些死亡連署都違反選罷法，有偽造文書跟違反個資嫌疑，這陣子也有很多族人回報，以證人身分被檢調問話，有的是親人死亡連署，或是個人被冒名連署，這些偽造是事實。

伍麗華認為，檢調應就這些事證追查名冊來源，或是針對領銜人做事實確認，幾次新聞媒體也看到相關說法，例如國民黨盧縣一委員二月就曾上網紅直播，稱領銜人是公費助理並且配合中央、三月份盧縣一受訪時說領銜人不知情、都配合黨中央，直到四月自己提告，盧縣一又改口說是助理自己行為。

對於國民黨怒轟司法迫害，伍麗華直言，死亡連署如果是事實，就沒有所謂的司法迫害；她是針對此一事實去提告。