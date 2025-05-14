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李孝亮曝罷吳僅收6千份　館長：罷不動吳沛憶是「國民黨大失敗」

▲▼李孝亮13日接受館長節目《誰來Talk館》專訪。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲李孝亮13日接受館長節目《誰來Talk館》專訪。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數階段，民進黨立委吳沛憶罷免連署截止日為6月7日。領銜人李孝亮13日透露，目前滿不樂觀的，「時間還剩三分之一，但收到份數卻只有四分之一」，現在只有6千份，吳沛憶是所有立委得票數最低的，若連二階都不過，不曉得要怎麼說了。主持人館長也直言，如果真的失敗了，代表的是全國民黨的失敗，國民黨主席、民代能不能來幫忙？有陪李孝亮站嗎？主席真的請幫忙，國民黨真的這麼弱的嗎？

李孝亮13日晚間接受館長節目《誰來Talk館》專訪談到罷免時，他透露，連署確實不太理想，目前收到的連署書份數滿不樂觀的，自己常常在講「時間還剩三分之一，但收到的份數卻只有四分之一」，還差很多。

李孝亮表示，大概是從4月9日第一天開始擺攤罷免，但4月14日他們這幾個年輕人全部就被帶去偵訊，隔天志工就不敢來了，很多簽完連署書的人表示「連署書可不可以還給我，他不敢簽了」，也有志工透露在一個媽媽群組得知，有人早上6點多被調查局按門鈴帶回去問話。

李孝亮指出，時間剩一個月不到，連署截止期限是6月7日，最近來幫忙得人的比前幾個禮拜有增加，前幾個禮拜總部是開不起來的，因為志工出去，總部就沒有人，要等志工回來才會有人，他們每天都在總部待到晚上11、12點，自己跟另外一個志工把明天的東西打理好，隔天7、8點又要開始去擺攤。

李孝亮認為，民眾黨有來幫忙，有時候看到會滿羨慕的，他們有人會來直播等等的，民眾黨真的是非常團結，自己看了真的覺得很難過，雖然大家都是一樣的目標，那為什麼國民黨現在是這個樣子，為什麼民眾黨又是另外一片景象？依照現在執政者對國民黨的態度就是要連根拔起，如果大家還不趕快警醒，自己都不曉得下次總統還要不要選。

被問到「罷免連署的門檻」，李孝亮指出，2萬4千份是最低標，現在只有6千份，4分之一而已，萬華中正總居住人口30幾萬，有時候看到這些資料，自己也說不出話，有點難過如果都已經被民進黨壓著打，國民黨還想不想還手？如果連自己都不想還手，那為何要挨這個打。

李孝亮提到，罷免吳思瑤那邊遇到的問題是「領銜人要更換」，他們罷免吳沛憶遇到的是連署份數不夠的問題，所以兩邊各自有各自的問題，自己相信，如果有其他別的力量介入的話，其實兩邊都過得了，以前做過民調，為什麼這兩區成功係數非常大，就是因為過去三腳督讓民進黨撿漏了，這還不夠明顯嗎，將上屆的得票數加一加、減一減答案就出來了，而且吳沛憶還是所有立委得票數最低的，如果連二階都不過，真的也不曉得要怎麼說了。

李孝亮強調，現在他們有個「晝行夜巡計畫」，需要招募志工，一個一個里去走，如果有志工想來一起健走的話就來報名，將非為AB組，一組是早上9點到中午12點、一組是下午1點到4點，夜巡時段則是晚上6點到9點，比較多人能參加的夜巡時段，希望能多點開花，如果還能有宣傳車可以幫忙拉人的話，這可能會變成風潮，讓中正萬華的朋友知道哪裡有連署點，想參加的朋友可以報名參加，希望透過館長的平台，讓大家知道罷免雙吳還在努力，不會因為執政的強權停下來，不管成或不成都會做到6月7號。

主持人館長直言，如果一個月不到，綠委吳思瑤、吳沛憶罷不動，而且這兩區是在台北偏藍的區域，其他的不用想，像台南、高雄偏綠的地方都很難了，民進黨這麼多部長每個都下鄉，國民黨呢？讓年輕人出來擔。

館長認為，現在李孝亮這樣十萬火急了，如果真的失敗了，代表的不是李孝亮個人的失敗，代表的是全國民黨的失敗，李孝亮為了國民黨，願意跟自己父母這樣子，只為心目中的民主自由，國民黨主席、民代、黨公職能不能來幫忙？大家看民進黨罷免是劃分好負責區域、議員全部動員的，已經30個藍委罷免案進到第三階段，如果今天國民黨罷綠1個都沒有，在社會上的認同感上是不是就扣分了？身為國民黨主席、高層的有陪李孝亮站嗎？年輕人淋雨，你們人在哪？主席真的請幫忙，國民黨真的這麼弱的嗎？

最後，館長強調，這件事情來看，不是說雙吳罷定了嗎？結果這個年輕人自己扛，今天讓李孝亮被抓去、交保、然後再罷不成也不去支援，有時候輸贏是一回事，重點是過程，館長是國民黨的嗎？今天站出來全力支持李孝亮，但國民黨呢？有挺人家嗎？名嘴有挺人家嗎？李孝亮只有一個人。

▼李孝亮「晝行夜巡計畫」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲▼李孝亮13日接受館長節目《誰來Talk館》專訪。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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