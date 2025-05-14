快閃！朱立倫北市動員「罷雙吳」　臨時取消受訪連議員都傻眼

▲國民黨於台北市議會前舉辦罷吳活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨青年軍發起罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤，剩不到一個月二階就截止，但連署狀況悽慘，台北市議會國民黨團今（14日）於議會舉行「罷雙吳、來連署」活動，展現團結。豈料待議長暨代理主委戴錫欽、國民黨團書記長李明賢等人發表短講，輪到國民黨主席朱立倫致詞後，原本排定聯訪時間竟遭朱臨時取消，留下的記者拔腿狂奔尾隨朱立倫至電梯口，卻被無情阻擋在外，甚至連一旁的市議員也困惑，「主席就這樣走了？」

國民黨團上午於台北市議會門口舉行「罷雙吳、來連署」國民黨團總動員12區車隊掃街活動，根據採訪通知，原本將由李明賢開場說明、戴錫欽致詞，壓軸為朱立倫致詞，最後一起喊口號、合照，再進行媒體聯訪，最後車隊整備出發。

▲朱立倫臨時取消受訪後快步離去，留下一眾錯愕媒體。（圖／記者鄭佩玟攝）

豈料，朱立倫致詞結束後，現場黨工便拿著麥克風指揮媒體直接撤到外面拍攝車隊出發的畫面，而朱立倫也順勢快步走向電梯離開會場，並未進行媒體聯訪，使得一眾媒體記者只好苦苦追趕，但已被朱立倫及幕僚阻擋在電梯門外。

朱立倫此舉讓不少媒體傻眼、錯愕表示，「剛事前不是還有先蒐題（意指蒐集媒體要問的題目）？」甚至連一旁的市議員也相當困惑，「主席就這樣走了？」