民眾遭冒名連署罷免吳思瑤　無意罷免卻「被填」2份不同筆跡連署

▲多位民眾遭冒名罷免吳思瑤。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，國民黨發動罷免綠委卻因各地皆涉大量死亡連署、偽造文書等，嚴重受挫，國民黨今（14日）重振旗鼓，車隊掃街要罷免綠委吳思瑤、吳沛憶。然而，今又有民眾收到調查局詢問才發現，自己遭冒名連署罷免吳思瑤，且前後被填兩張筆跡完全不同的連署書，但她本人並無此意。該民眾也赴吳思瑤服務處陳情。吳表示，填寫連署書何其慎重，國民黨卻一再造假，他們要掃街、造勢就去，台灣人民可以很清楚判斷，誰在認真當立委、誰在惡鬥。

吳思瑤指出，吳沛憶正在教育委員會質詢，自己今天也已經開三次會，每分鐘善盡立委職責，心無旁鶩做好工作，國民黨卻一再造假，剛剛又有一位陳情人拿著連署查詢單到服務處陳情，陳情人說他根本沒有罷免吳思瑤，卻被填了兩張筆跡完全不同的連署書要罷免吳思瑤，但他本人完全不想。

吳思瑤表示，這些是現在進行式，民主不容造假，呼籲審慎行使民主權利，公民罷團都是幾萬份的交出，然後都是九成以上正確率，民主行使何其神聖、填寫連署書何其慎重，國民黨卻一再造假、抄襲、冒名，他們要掃街、造勢就去，台灣人民可以很清楚判斷，誰在認真當立委、誰在惡鬥。

民進黨團書記長陳培瑜直言，國民黨與其找車掃街，不如先想辦法把張克晉找回來，不要把髒水潑到吳思瑤身上，做錯事情不會因為聲音喊得再大聲，就變成對的。