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揭加入國民黨成罷免領銜人原因　李孝亮：理解母親擔心但不覺得做錯

▲▼李孝亮13日接受館長節目《誰來Talk館》專訪。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲李孝亮13日接受館長節目《誰來Talk館》專訪。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委吳沛憶罷免案的國民黨籍領銜人李孝亮母親日前多次批評國民黨高層。對此，李孝亮13日表示，媽媽是深綠，常看政論節目，一看就會害怕，相信這是父母愛小孩的表現，所以滿能理解感受，但自己覺得做得就是為了台灣的事，不覺得有做錯。他也提到，會入黨是因為朋友拜託他當南港青工會的會長，所以去年11月入黨，後續是罷吳領銜人入籍未滿4個月，所以才找到他有沒有意願，自己也想說當領銜人只是擺擺攤，沒有想到會變成現在這樣。

李孝亮認為，媽媽其實是不喜歡出門的人，現在願意出門接受記者採訪，自己看到真的是滿難過的，因為自己沒辦法給媽媽什麼，現在只能做認為對的事情、對台灣好的事情，而媽媽擔心他的表現，卻被深綠節目拿來批評他「不孝子、媽寶」，但自己還是覺得現在做的就是一個為了台灣的民主自由的事情，不覺得有做錯任何事。

李孝亮於節目《誰來Talk館》專訪談到「與母親的關係」，自己媽媽是深綠，常常在看深綠的政論節目，節目當然會渲染得很誇大，媽媽一看就會很害怕，擔心兒子去當領銜人一罪一罰會有30年刑期，很擔心兒子被抓去關，才會有之後的聲明，自己相信作為一個父母擔心絕對是愛小孩的表現，所以滿能理解媽媽寫聲明的感受與壓力。

李孝亮認為，媽媽其實是不喜歡出門的人，現在願意出門接受記者採訪，自己看到真的是滿難過的，因為自己沒辦法給媽媽什麼，現在只能做認為對的事情、對台灣好的事情，而媽媽擔心他的表現，卻被深綠節目拿來批評他「不孝子、媽寶」，但自己還是覺得現在做的就是一個為了台灣的民主自由的事情，不覺得有做錯任何事。

李孝亮談到「為什麼會加入國民黨成為領銜人」，是因為有一個朋友拜託他當南港青工會的會長，當青工會的會長條件一定是要入黨，所以自己去年11月才入黨，之後國民黨在中正萬化罷免吳沛憶剛開始時，他有幫忙舉牌收取意向書，到了2月5號一階段送件，但之前的領銜人入籍沒有到4個月，所以才趕快找到他詢問有沒有意願，自己也想說當領銜人只是擺擺攤、看人簽連署書，真的沒有想到會變成現在這樣。

主持人館長則喊話，自己懇求朱立倫主席，這位年輕人真的可憐，去年才加入，結果國民黨的人就叫他出來背，搞到別人家裡媽媽不諒解兒子，主席是不是天天來陪這位小朋友，或者黨內的立委、黨公職，有些資源可以提供給這位年輕人，年輕人迫於情勢所逼，好心幫忙，結果團隊沒有什麼人，就只能孤零零的一個人這樣擺，沒有在地的民代力量幫忙，國民黨在地的民代死光了嗎？

最後，館長呼籲，希望大家幫幫李孝亮，幫幫他當個志工、幫幫他連署，國民黨在地的議員幫幫李孝亮，鄭重呼籲國民黨這次的罷免國民黨好歹也要幾個，不要說30比0，國民黨現在就是已經到了最後一步，如果真的不努力，一大堆人屁股還要黏在家裡、黏在椅子上，不願意下來幫忙，那未來全死。

▼主持人館長。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲▼李孝亮13日接受館長節目《誰來Talk館》專訪。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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