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美中關稅戰「川普先讓步」！美前財長：尷尬但正確的選擇

▲美中經貿會談後，雙邊互相大降關稅，貿易戰似乎露出一絲曙光。（圖／路透）

▲美中經貿會談後，雙邊互相大降關稅，貿易戰暫時降溫。（示意圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中美兩國於5月10日至11日於瑞士日內瓦舉行經貿高層會談，雙方同意在未來90天內大幅下調關稅。對此，美國前財政部長勞倫斯．薩默斯（Lawrence Summers）分析，明顯是川普先「眨眼」了（意旨讓步），即使有些尷尬，但這是正確的選擇，代表川普政府願意調整原先「災難性」的貿易策略，避免進一步傷害美國經濟。

中美雙方於5月10至11日在日內瓦舉行經貿高層會談，宣布將在90天內大幅降低關稅。美方對中商品的「對等關稅」稅率將從125%降至10%，加上早前因芬太尼問題加徵的20%，總稅率降為30%；中方同步將對美報復性關稅降至10%。雙方並同意建立經貿協商機制，未來將定期在兩國或第三地協商，持續處理彼此關切議題。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

針對此次協議，薩默斯在接受CNN節目《The Arena》專訪時直言，這輪交鋒「很明顯是川普先眨眼了」，美方原本揚言無限期執行高關稅政策，而中方始終未對自身立場做出重大讓步，反倒以一連串反制措施堅守底線。不過他也認為，川普的讓步儘管尷尬，卻是「正確的退讓」。

薩默斯強調，關稅政策若持續執行，恐導致美國經濟面臨類似石油危機的供應衝擊，推高物價、拖累就業與投資，而美國政府此次願意「調轉方向盤」，是出於對經濟預測和市場反應的務實判斷，也降低了美國經濟陷入衰退的風險。他估計，目前美國經濟衰退的機率約在50%左右，並對未來形勢持審慎樂觀態度。

▲▼美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）。（圖／達志影像／美聯社）

據川普本人12日說法，中方已同意「開放市場」，他也不排除在本週末與中國國家主席習近平通話。白宮新聞秘書也稱此次為「朝正確方向邁出的非凡第一步」。中方則在會後透過商務部聲明指出，雙方透過平等協商達成共識，為後續深化合作與解決分歧奠定基礎。

路透社與彭博社等外媒普遍認為，中方堅持原則、展現戰略定力，是迫使川普讓步的關鍵。多數分析指出，中方此次不僅守住核心經貿訴求，也證明其自主發展與製造業戰略的有效性；而美方在關鍵時刻的讓步，則被視為對現實經濟壓力的回應。

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