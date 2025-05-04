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川普貿易戰「恐釀聖誕樹荒」　美企估：一棵飆近10萬元

▲▼聖誕樹,耶誕樹,聖誕節,耶誕節。（圖／VCG）

▲美國企業警告，如果關稅情況未獲緩解，今年可能出現「聖誕樹荒」。（示意圖／VCG）

 記者吳美依／綜合報導

川普政府「貿易戰」延燒，美國節慶與家居裝飾公司Balsam Brands執行長赫曼（Mac Harman）直言，如果對中國關稅繼續實施下去，美國今年恐怕出現「聖誕樹荒」，即使勉強改成在美國生產，每棵人造聖誕樹的價格，卻恐怕飆到3000美元（約新台幣9.2萬元）。

赫曼接受CNBC採訪時表示，即便他們已經做了長達6年的準備，使其供應鏈在中國以外的地方更加多元化，並且在川普1月就職前，盡可能累積庫存，但沒人能夠預料到145%關稅，以及財政部長貝森特（Scott Bessent）形容、美中目前實際上的「貿易禁運」（trade embargo）狀況。

赫曼坦言，人造聖誕樹從未在美國生產，因為預裝燈飾的程序非常繁瑣，除非透過某種方式達到「自動化生產」，否則無法移回美國製造。為此，他們在川普第1任期，就曾找來設計業巨擘討論，卻仍無法成功開發出有效的自動化流程。

如果仍要勉強在美國生產人造聖誕樹，一棵售價可能飆漲到3000美元，與目前在中國代工生產的500美元（約新台幣1.5萬元）相比，翻漲至6倍左右。

自從川普宣布對等關稅以來，赫曼已經在華府待了3周，進行政策遊說。他指出，4/5美國家庭都使用人造聖誕樹，除非在幾周內重新開放市場，再度投入生產，並且釋出依然滯留中國的訂購商品，否則到時候已經不是「商品貴得離譜」的問題，而是根本「沒有東西可賣」。

Balsam Brands在歐洲、加拿大與澳洲也有銷售商品，他們目前改為專注這些非美國市場的投資，希望這些地區的業務能夠幫助公司度過危機。

赫曼也指出，許多美國企業都跟他一樣，已向中國工廠支付30至50%的訂金，那些價值數億美元的商品或半成品卡，如今卻仍卡在中國。他呼籲政府對中國關稅暫緩90天，不僅能夠讓許多企業復工，也能拿回上述訂金，暫時喘一口氣。

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