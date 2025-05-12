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大陸 大陸焦點 特派現場

中美經貿會談富有成效！　何立峰：達成重要共識取得實質性進展

▲▼ 中方代表團最新畫面、何立峰 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸《央視》釋出中方代表團最新中外記者會畫面。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中美經貿高層於10日至11日在瑞士進行會談，已順利落幕。中方代表團隨後開中外記者會，大陸官媒於今（12）日凌晨3點多正式發布完整新消息，證實將建立中美磋商機制，並且一起發布聯合聲明。大陸國務院副總理何立峰也用「富有成效」來形容這次會談，指出中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，取得實質性進展，中美邁出通過平等對話協商解決分歧的重要一步。

大陸國務院副總理何立峰及兩位副部長，與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在瑞士舉行中美經貿高層會談，雙方進行2天磋商已於今日台北時間凌晨結束，隨後中美代表團各自透過管道發出最新消息。

大陸官媒《央視》於今日凌晨三點新聞快訊，釋出中方代表團於瑞士日內瓦召開中外記者會畫最新現場，畫面顯示由何立峰答記者問，兩位副部長陪同。

報導稱，中方代表團會強調，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，明確雙方牽頭人，就各自關切的經貿問題開展進一步的磋商。

報導表示，「中美雙方將盡快敲定有關的細節，並且將於5月12日發佈會談達成的聯合聲明。」中美雙方一致同意建立經貿磋商機制，就雙方在經貿領域的各自關切保持溝通。

▲▼ 中方代表團最新畫面、何立峰 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國務院副總理何立峰表示，中美本次談話邁出平等對話協商解決分歧的重要一步。（圖／翻攝 央視）

稍早大陸媒體也釋出何立峰最新答記者問內容。他首先介紹，「此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。」

何立峰說，在當前形勢下，本次會談受到國際社會高度關注。經過中美雙方的共同努力，會談富有成效，邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。

何立峰表示，中美經貿關係既對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有著重要影響。中方願同美方一道，積極落實今年1月17日兩國元首通話重要共識，本著解決問題的務實態度，坦誠對話、平等協商、管控分歧，深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕，推動中美經貿關係取得新的發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

何立峰指出，中美擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，兩國經貿關係的本質是互利共贏。作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要以兩國元首重要共識為指引，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過平等對話協商，找到妥善解決問題的辦法。

何立峰也強調，「貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但也不怕打。」倘若美方執意侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟增長。雙方應深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕，推動中美經貿關係不斷取得新的發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

美國代表團葛里爾則表示，這次與中方達成的協議，將有助於大幅縮減美國在全球商品貿易上的逆差，預估可減少約1.2兆美元。

貝森特則說，雙方在連續2天的談判中取得重大進展，有望為近年來造成兩國經濟緊張的貿易戰降溫。具體內容周一將對外公布。

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