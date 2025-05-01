川普誇關稅奏效！重創中國、為美帶來投資　曝三星將在美建設施

▲川普稱新關稅政策重創中國，並為美國帶來超過200兆的投資。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普4月30日在內閣會議聲稱，他實施的新關稅政策已成功吸引企業在美投資，透露「南韓的三星正因應關稅選擇在美設廠」，主張其關稅措施不僅促成高科技與製造業的擴張，也為美國帶來超過7兆美元的私人投資。與此同時，川普也強調，中國在貿易戰中遭遇重創。

據福斯新聞報導，川普早前指出，自當選以來，他已為美國吸引了逾7兆美元（約新台幣224.5兆元）的私人投資，其中包括科技巨頭蘋果、製藥公司禮來（Eli Lilly），以及OpenAI、軟銀、甲骨文和投資公司MGX聯合創立的AI合資企業「星際之門」（Stargate）；沙烏地阿拉伯、阿聯酋與日本等國也已對美國投入鉅資。

川普30日告訴記者，「我們在晶片公司、汽車公司和各種形式的製造業花的錢比美國史上任何時候都多，已接​​近8兆美元（約新台幣256.55兆元），沒有人見過這樣的事；所以我們要給予誘因，讓這項企業進入美國。」川普指出，關稅是他的利器，「他們會因為關稅來美國設廠」。

川普以三星為例，稱該公司考慮在美國大量興建設施正是受到關稅影響。他進一步表示，雖然11月5日的總統選舉可能是投資信心的因素之一，但真正的誘因仍是關稅政策，並強調「沒有關稅，他們就不會建廠。」

針對美中貿易關係，川普聲稱，中國目前的經濟狀況「非常差」，甚至有貨船因為美方高達145%的關稅在太平洋折返。他表示，自己不願見到中國陷入困境，「我很尊重中國國家主席習近平，我很喜歡他」，但強調若中方無法公平對待美國，美國將不接受其產品。

川普最後補充，美中談判仍在進行中，但他堅持貿易協議須涵蓋知識產權等更廣泛議題。他表示希望中國發展良好，但同時要求對美國公平對待，才能達成真正雙贏的協議。