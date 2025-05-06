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婚紗業倒閉潮？川普關稅重創　成本飆升25%快撐不下去

▲▼結婚,婚禮,新人,新郎,新娘,新婚,白紗。（圖／CFP）

▲ 其實在川普關稅生效前，在美國辦一場婚禮就動輒百萬。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普對中國進口商品祭出145%高額關稅，衝擊婚紗產業。全美約9成婚紗來自中國，成本飆升導致價格上漲，小型婚紗店首當其衝，不僅利潤受損，部分品牌甚至面臨關門命運，呼籲政府提供豁免。

CNBC報導，康乃狄克州一間婚紗店The Persnickety Bride創辦人Denise Buzy-Pucheu拍攝一段影片，向顧客說明川普關稅如何衝擊婚紗產業。她說明，美國本土缺乏製作婚紗所需的技術人力，短期內無法將生產線遷回國內。

代表全美約6000家婚禮與特殊服裝店的「全國婚紗零售商協會」（NBRA）統計顯示，美國婚紗有9成來自中國。該協會發起活動，號召業者致信參眾議員，敦促國會與白宮豁免婚紗類關稅。白宮對此尚未回應。

1991年誕生的婚紗品牌Mon Cheri擁有120名員工，創辦人Stephen Lang坦言關稅令他寢食難安，擔心公司恐怕破產。受到電商衝擊，有些顧客僅試穿但不消費，使部分門市難以支付租金與員工薪資等，如今又受到關稅壓力，恐怕不只婚紗店永遠關門，在特殊場合和家庭重要大事時挑選禮服的習俗也會消失。

NBRA副會長岡薩雷斯（Sandra Gonzalez）透露，她在加州經營的婚紗店進貨成本已上漲5%至25%，為維持客源仍未漲價，但不確定還能撐多久，「能撐一周是一周」，若關稅持續居高不下，勢必被迫調整價格。

對許多新娘來說，婚紗價格早在關稅生效前就高得嚇人。根據《The Knot》2025年調查，美國新娘在婚紗上平均花費2100美元（約新台幣6.3萬），整場婚禮平均支出高達3.3萬美元（約新台幣100萬）。關稅成本若轉嫁至消費者，婚禮預算恐怕飆得更高。

為應對衝擊，大型婚紗品牌如David's Bridal與Justin Alexander已開始調整供應鏈，例如轉向越南、緬甸等國生產，或對部分款式加收關稅附加費。高階品牌Anne Barge更是直接撤出中國，將部分產線移回美國，但僅限於高價商品，平價款婚紗仍仰賴越南製造。

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