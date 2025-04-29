美財長稱緩和局勢「責任在中方」　陸外交部再強調：沒有贏家

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）認為，在緩和關稅戰升級問題上，責任在中方。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日受訪時表示，他認為，在緩和關稅戰升級問題上，責任在中方。中國外交部發言人郭嘉昆29日在舉行例行記者會上，對此再次給予相同回答，「中方多次闡明，關稅戰、貿易戰沒有贏家。」

據《澎湃新聞》報導，彭博社記者向郭嘉昆提問，「昨日美國財長貝森特表示，緩和關稅戰問題上，責任在中方，並表示，中國對美出口額是美國對華出口額的五倍，因此中方125%的關稅是不可持續的，請問發言人是否同意，中方有責任先緩和局勢的說法？」

▲中國外交部發言人郭嘉昆再次強調，關稅戰沒有贏家。（圖／路透社）

郭嘉昆強調，「中方多次闡明，這場關稅戰是美方發起的，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方開展對話。」

貝森特先前接受CNBC節目專訪時指出，目前美國各政府部門皆與中方保持聯繫，針對貿易談判進行溝通，但未來走向仍需看中國的決定。他也透露，亞洲多國已就貿易協商，向美方提出不錯的建議，美國正在審慎評估中。

貝森特還說道，美中關係極為複雜，目前的緊張局勢無法長期維持。他認為，中國以補貼支持的商品傾銷至美國，這樣的模式並不具永續性，因此推測，中方也有意願尋求局勢降溫。