桃園市2025第九屆青年微型創業講座　助青年勇敢追夢

▲桃園2025青年微型創業講座，助青年勇敢追夢。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助青年掌握創業趨勢，桃園市第二專長發展協會13日在中華汽車人才培訓中心舉辦「桃園市2025第九屆青年微型創業講座」。市府青年局長候佳齡表示，該局在多年的青創輔導經驗累積下，不論是科技新創，或是地方創生、文創職人及設計產業，青年局都有專業的創業基地提供青年創業團隊申請進駐，並提供專業的育成輔導。

而針對青年微型創業輔導，青年局也提供免費的諮詢和課程服務，包括：「創業諮詢」，「青創資源中心」提供青年各類的創業問題諮詢，並進一步依據青年的需求協助安排業界專家提供一對一輔導，以及「專業創業課程」和「開業準備及經營行銷輔導」等協助。

▲李柏蓉分享創業甘古。▼青年局長候佳齡專注聆聽。（圖／第二專長協助提供）

尤其是，對於開業後的經營行銷，青創資源中心也有專業的業師、顧問團隊可以進一步提供微創青年專業輔導協助，讓他們在創業過程中少走冤枉路。

桃園市第二專長發展協會理事長馮開華說：今年的講座特別聚焦微型創業的實務面向，邀請的講師都是在各自領域有出色表現的創業家，課程內容涵蓋產品開發、市場定位、品牌行銷等關鍵議題，為創業者提供全方位指導。

講座特別邀請臺北商業大學創意設計與經營研究所陳春富教授擔任主持人，深入解析青年創業貸款申請要訣；同時邀請蹦創意公司品牌設計總監黃彥慈、天下奇冰ICEVER創辦人黃靜嫻等業界專家，分享品牌經營與創業歷程的實戰經驗。在推動「品牌力」策略上，「天下奇冰」聚焦於台灣在地契作小農水果特色，透過品牌識別優化，成功進軍泰國市場擴點，為台灣水果創造新的價值，成為農產跨境行銷的新典範。

本屆講座陣容多元豐富，包含手工藝領域的達人將分享手工皂、裱花、擴香石與蠟燭教學的創業經驗；休閒產業代表帶來南庄慢生活露營區的經營哲學；網路服飾零售業者傳授電商成功秘訣；傳統工藝師展示蓪草花飾品的創新應用；以及身心靈產業專家分享托特塔羅牌占卜與現代占星術解盤的服務模式，市議員彭俊豪、張碩芳也出席講座，給青年朋友勉勵。