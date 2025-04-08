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桃園青年設計秀創意　逾萬名守望相助隊新裝發表

▲桃園青年設計秀創意，守望相助隊新裝發表

▲全新的冬季守望相助隊制服。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局8日指出，桃園社會企業中心輔導團隊「渡設計」與桃園設計庫輔導團隊「禾溦設計」以及知名連鎖品牌設計師吳仁豪、王建凱三方共同合作，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，將於年底完成，全市1萬2,000名隊員將換新裝，展現新形象。

青年局表示，該局積極輔導社會企業發展，推出全台唯一的社會企業補助計畫，並每年舉辦社會企業競賽，發掘具有潛力的新團隊。同時市府也積極協助輔導各青年團隊與不同局處、企業進行媒合與合作；為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服，採用登山衝鋒衣與抓絨背心，搭配簡約制服與跳色領帶，讓整體設計以蓬勃有朝氣為主軸。

▲桃園青年設計秀創意，守望相助隊新裝發表

▲守望相助隊制服新LOGO。

由於，桃園為科技與文化並存的智慧城市，在材質選用以紡織科技創造出來的抓絨布料與防水透氣機能布。色系選擇上自地理環境與文化沿革的千塘之鄉，採用湖藍色為整體外觀，點綴具桃園意象的桃紅色。領帶印花則以桃園新舊市徽分別擷取顏色與元素設計，亦為新舊交融的意象。整體設計風格簡約流暢，力求使穿著者展現精神與挺拔的形象。LOGO設計則以桃和圓形為主要元素，象徵守護彼此的翅膀，並呈現正義英雄的形象。

青年局局長侯佳齡表示，市府致力促進青年間的跨領域合作，激發創新思維，提供全國唯一的社會企業創業補助，每月最高8,000元的租金補助及最高20萬元的設備補助，幫助減輕青年創業初期的負擔，協助他們實現創意構想並加速市場進入，促使創新成果在桃園落地生根。

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