　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

有獎勵金！桃園「天際線加速器」　新團隊啟動招募至3／17止

▲桃園「天際線加速器」新團隊啟動招募

▲桃園「天際線加速器」即起招募新團隊。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局21日正式啟動「桃園天際線加速器基地」第三期招募，迄3月17日截止，邀請對AI、數位經濟、智慧物聯、金融科技、生技醫療、綠色科技及ESG解決方案等關鍵產業的新創團隊進駐，基地將協助新創團隊快速成長，鏈結國內外市場資源，創造更多商機。

桃園天際線加速器基地於去年成立，至今已協助新創公司取得5千萬元海外訂單。為提供新創企業更廣闊的發展空間，青年事務局帶領新創團隊參與多項國際活動，例如至美國矽谷參訪LinkedIn、NVIDIA等國際企業；為團隊拓展國際市場與Plug and Play、500 Global等頂尖加速器交流；參加Plug and Play KOREA EXPO，展示創新成果並促成國際合作，更與印度、新加坡、韓國等國際加速器建立合作夥伴關係。

▲桃園「天際線加速器」新團隊啟動招募

市府青年局指出，本次進駐桃園天際線加速器基地的團隊，將享有四大專業資源與支持：分別是：1.業師陪跑：邀請產業專家與國際顧問，提供一對一輔導，為團隊量身打造成長計畫。2.市場拓展：協助團隊參與國內外展會及Demo Pitch，直接對接投資人與國際企業。3.資源媒合與資金支持：透過基地的國際網絡，為團隊尋找合作夥伴，並提供市場落地支援。4.獎勵金：通過本期計畫招募審查之進駐團隊，只要符合規定要件，並於進駐日次日起1年內將公司登記遷至桃園，經青年事務局審查後，即可領取高達50萬元之獎勵金，以支持新創公司開發國際市場。

青年局長侯佳齡表示，桃園天際線加速器基地誠摯邀請優秀新創團隊加入，一同打造桃園創新創業的新里程碑，市府將協助桃園新創團隊站上國際舞台，共創全球創業成功的典範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不斷更新／陳傑憲、吳念庭7局適時安打！中華隊3比12持續追分
曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車
不斷更新／西班牙再灌2分砲！中華隊恐被提前結束比賽
快訊／林岱樺胞弟等3人交保！雄院給出交保理由
快訊／上市公司董娘涉侵占貨款8億　裁定800萬元交保
不斷更新／西班牙5局狂灌6分！中華隊2比10落後
不斷更新／呂彥青保送、觸身球連發　中華隊2比8落後
不斷更新／西班牙5局滿壘再敲安！中華隊2比6落後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慶祝222營養師節　桃園社區營養分中心再+2

有獎勵金！桃園「天際線加速器」　新團隊啟動招募至3／17止

南迴科普列車首次抵達金崙　雙東學童體驗科學之旅

0121地震衝擊觀光產業　郭國文辦座談會促成災後振興方案

增購公費流感疫苗台東縣打氣旺　衛生局籲踴躍接種

南消三大隊去年成功搶救268位民眾　消友會第三辦事處頒發獎勵金

台東總圖舊館即將室內裝修　閉館期間提供多元閱讀服務

台東縣府攜手公所　強化在地公務人才專業職能

超跑市集帶動人氣　228連假帶動布袋港周邊旅遊與商業效益

永續生態環保！大甲溪電廠放流魚苗　攜手和平國中保育生態

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

全錄下！尪陪產緊張到昏倒　醫生嗆：你不行就別陪XD

慶祝222營養師節　桃園社區營養分中心再+2

有獎勵金！桃園「天際線加速器」　新團隊啟動招募至3／17止

南迴科普列車首次抵達金崙　雙東學童體驗科學之旅

0121地震衝擊觀光產業　郭國文辦座談會促成災後振興方案

增購公費流感疫苗台東縣打氣旺　衛生局籲踴躍接種

南消三大隊去年成功搶救268位民眾　消友會第三辦事處頒發獎勵金

台東總圖舊館即將室內裝修　閉館期間提供多元閱讀服務

台東縣府攜手公所　強化在地公務人才專業職能

超跑市集帶動人氣　228連假帶動布袋港周邊旅遊與商業效益

永續生態環保！大甲溪電廠放流魚苗　攜手和平國中保育生態

梧桐妹解放「豹紋比基尼」起身辣秀側身S曲線！　網暈：視野很可以

寒冬送暖！南投地檢與更保南投分會關懷貧困更生人與看守所收容人

新創Figure機器人聽懂人類指令　搭載AI模型幫忙家務不是夢

抓寶發現道館被佔領！他氣轟「X你娘X貨」下場超慘

不斷更新／陳傑憲、吳念庭7局適時安打！中華隊3比12持續追分

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

快訊／林岱樺胞弟等3人「60至70萬交保」！雄院給出交保理由

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

快訊／上市公司董娘涉侵占貨款8億、逃漏稅　裁定800萬元交保

劉若英哀慟「那個家沒有了」　曝至親過世：在我手中慢慢失去溫度

全錄下！尪陪產緊張到昏倒　醫生嗆：你不行就別陪XD

地方熱門新聞

台南市區旅店發生火警員工啟動自衛消防編組成功滅火

搭機捷看燈會運量激增　2億旅次乘客將早產

燈會限定「快樂桃子號」　一日票壓軸開賣

鎖定NG戴安全帽　東港警強力執行取締

7年級女生斜槓經營咖啡工作室開心分享開創副業歷程

台南男超商內情緒失控大聲咆哮欲打店長南警強制保護管束

爭取馬沙溝人文步道3千萬優化經費　林俊憲：盼為將軍區觀光注入新活力

南消第四大隊辦理南科園區場所安全踏勘

2025台灣燈會一日一主秀　2/21、22壓軸演出

陳亭妃變大廚《妃姐上菜》推廣在地食材

蔡連博捐贈救護車黃偉哲感謝善行義舉讚仁風廣被

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

曾培雅、林美燕要求工會負擔健保補助機制須優化

新北「人面陶罐茶濾杯」重現千年匠藝

更多熱門

相關新聞

新生醫專志工團前進越南　新二代黃立羽感恩多

新生醫專志工團前進越南　新二代黃立羽感恩多

桃園市新生醫專國際志工團隊，由2名教師帶領15名護理科學生志工，前往越南 Long Phuoc B 小學，進行為期10天的志工服務。國際護理師專班黃立羽同學分享，「我媽媽是越南人，小時候我在越南長大，因此這次能夠回到家鄉參與志工服務，對我來說意義非凡，希望透過這次的經驗，不僅關懷當地社區，也和母親的故鄉有更多情感連結。

2025台灣燈會　超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

2025台灣燈會　超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

桃園A8產業加速器招募　以AI 數位轉型為發展

桃園A8產業加速器招募　以AI 數位轉型為發展

2024桃園社會企業城市國際論壇　11/2青埔登場

2024桃園社會企業城市國際論壇　11/2青埔登場

長庚科大反毒反暴力　VERA原子少年熱力登場

長庚科大反毒反暴力　VERA原子少年熱力登場

關鍵字：

桃園青年局天際線加速器新團隊招募

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

范瑋琪二度刪文！　

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！

小優大嘴巴遭解約

陳傑憲、吳念庭7局適時安打！中華隊3比12持續追分

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面