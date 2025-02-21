有獎勵金！桃園「天際線加速器」　新團隊啟動招募至3／17止

桃園市新生醫專國際志工團隊，由2名教師帶領15名護理科學生志工，前往越南 Long Phuoc B 小學，進行為期10天的志工服務。國際護理師專班黃立羽同學分享，「我媽媽是越南人，小時候我在越南長大，因此這次能夠回到家鄉參與志工服務，對我來說意義非凡，希望透過這次的經驗，不僅關懷當地社區，也和母親的故鄉有更多情感連結。