有獎勵金！桃園「天際線加速器」　新團隊啟動招募至3／17止

▲桃園「天際線加速器」即起招募新團隊。（圖／青年局提供）
記者楊淑媛／桃園報導
桃園市政府青年局21日正式啟動「桃園天際線加速器基地」第三期招募，迄3月17日截止，邀請對AI、數位經濟、智慧物聯、金融科技、生技醫療、綠色科技及ESG解決方案等關鍵產業的新創團隊進駐，基地將協助新創團隊快速成長，鏈結國內外市場資源，創造更多商機。
桃園天際線加速器基地於去年成立，至今已協助新創公司取得5千萬元海外訂單。為提供新創企業更廣闊的發展空間，青年事務局帶領新創團隊參與多項國際活動，例如至美國矽谷參訪LinkedIn、NVIDIA等國際企業；為團隊拓展國際市場與Plug and Play、500 Global等頂尖加速器交流；參加Plug and Play KOREA EXPO，展示創新成果並促成國際合作，更與印度、新加坡、韓國等國際加速器建立合作夥伴關係。
市府青年局指出，本次進駐桃園天際線加速器基地的團隊，將享有四大專業資源與支持：分別是：1.業師陪跑：邀請產業專家與國際顧問，提供一對一輔導，為團隊量身打造成長計畫。2.市場拓展：協助團隊參與國內外展會及Demo Pitch，直接對接投資人與國際企業。3.資源媒合與資金支持：透過基地的國際網絡，為團隊尋找合作夥伴，並提供市場落地支援。4.獎勵金：通過本期計畫招募審查之進駐團隊，只要符合規定要件，並於進駐日次日起1年內將公司登記遷至桃園，經青年事務局審查後，即可領取高達50萬元之獎勵金，以支持新創公司開發國際市場。
青年局長侯佳齡表示，桃園天際線加速器基地誠摯邀請優秀新創團隊加入，一同打造桃園創新創業的新里程碑，市府將協助桃園新創團隊站上國際舞台，共創全球創業成功的典範。
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