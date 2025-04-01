桃園「桃青志工隊」召募中　歡迎熱血青年加入

▲影片拍攝及剪輯訓練。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局局長侯佳齡1日表示，青年志工代表著青年對社會責任和公益事業的關注與參與，該局青年志工資源中心即起啟動「桃青志工隊」招募，凡年齡15歲至45歲、設籍、就學或就業於桃園市，對志工服務有興趣的青年皆歡迎加入，發揮自身所長回饋於社會，創造公益影響力。

桃青志工隊目前設置三組分隊，包括透過文字及影像記錄服務過程感動的「聞青記者隊」、協助活動方案規劃及教材製作的「草青志工隊」以及於青年局創業基地、設計庫、社會企業中心平鎮館等場館擔任課程助教、服務台諮詢的「職青志工隊」，青年志工透過分隊發揮專長並接觸了解青年事務局推廣的青年業務。

▲長者陪伴服務。（圖／青年局提供）

青年局除提供志工基本服務時數證明、志願服務紀錄冊發放外，也因應服務活動屬性及分隊功能，辦理志工基礎訓練、特殊訓練、在職訓練等多元訓練並辦理各類主題服務活動，從訓練到實作，提供青年志願服務完整的培訓，以利志工提供更高的志願服務品質。

青年局將持續推動多元的青年志願服務相關訓練及活動，4月份即將辦理自媒體行銷宣傳志工訓練及身心障礙兒童藝術創作服務活動，提供更多讓青年參與社會的機會，深化志願服務精神在桃園的實踐與傳承。