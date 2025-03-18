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桃園青年局攜手印度知名加速器　共助新創團隊接軌國際

▲桃園青年局攜手印度知名加速器，共助新創團隊接軌國際

▲桃園市青年局與全球知名加速器 The Circle: Founders Club 正式簽署合作意向書（MOU）。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局與全球知名加速器 The Circle: Founders Club 正式簽署合作意向書（MOU），青年局局長候佳齡18日表示，雙方將攜手提供國際級創業資源、導師輔導、商業連結及市場拓展機會，以及共同舉辦課程、研討會、創業競賽與論壇，助力桃園青年創業者開拓全球市場。

青年局表示，The Circle: Founders Club 專注於人工智慧、深科技、氣候科技及電子產業，擅長透過軟著陸計畫支持全球新創企業發展，更曾與韓國政府合作營運全球知名的 K-Startup Centre（2022-2024），協助 35 家韓國新創企業進入印度市場。截至目前已協助超過 110 家企業拓展國際市場，其投資組合企業累計獲得 2,300 萬美元融資，並成功申請 114 項專利，在全球新創領域具有相當影響力。

▲桃園青年局攜手印度知名加速器，共助新創團隊接軌國際

▲The Circle Founders Club 負責人 Nemesisa Ujjain 說明如何運用全球創業資源進入印度市場。（圖／青年局提供）

桃園天際線加速Skyline於17日舉辦國際創業工作坊，邀請 The Circle: Founders Club 負責人 Nemesisa Ujjain 擔任講師。透過交流座談與團隊簡報，指導有意拓展南亞市場的新創團隊，協助運用全球創業資源進入印度市場，並根據各團隊的需求提供發展策略建議。

侯佳齡表示，本次合作是桃園創業生態圈邁向國際的重要里程碑，進一步強化桃園的創業支持體系，協助更多新創企業進軍國際市場。未來，青年事務局將持續拓展與國際加速器合作，共同培育具國際視野的青年創業家，推動桃園成為亞洲最具競爭力的創業重鎮。

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