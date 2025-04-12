桃園新創團隊「螞蟻帝國」推動　台灣首座螞蟻生態博物館開幕

▲創辦人王秉誠親自導覽與解析。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣首座螞蟻生態博物館11日在桃園市龜山區正式開幕，背後推手是桃園新創團隊「螞蟻帝國」。市府青年局局長侯佳齡表示，本次博物館開幕特別舉辦「創業 × 生態 × 政府」跨界對談，探討如何透過產官學合作，推動創業生態教育創新發展。

候佳齡說，青年局的創業輔導計畫，促成新創團隊與學術單位合作，使其技術順利商業化並推向國際。桃園擁有豐富的創業資源與政策支持，螞蟻帝國的成功，證明只要有創新思維、正確的市場策略，加上政府輔導及創業資源的協助，就有機會嶄露頭角並在國際市場占有一席之地。

▲創辦人王秉誠向青年局局長侯佳齡(左一)解說螞蟻生態模式。（圖／青年局提供）

「螞蟻帝國」新創團隊研發出全球首創智慧化螞蟻飼養系統，將傳統昆蟲飼養模式升級為可規模化經營的生態教育產業，為學校、科教館及寵物市場帶來全新體驗，除了將螞蟻推向國際，也回饋在地成立博物館。

台灣螞蟻生態博物館收錄約50種台灣螞蟻物種，螞蟻帝國期待將11年規模化培育經驗及螞蟻知識透過互動展示，讓民眾近距離觀察到台灣本土物種、享受觀察的樂趣之外，更可以重新且完整認識螞蟻。

▲各類造型蟻巢生態箱。（圖／青年局提供）

桃園市政府青年事務局長期致力新創團隊培育，推動桃園成為創業友善城市，所扶植的螞蟻帝國新創團隊成立於2013年，專注於台灣原生螞蟻生態的研究與推廣，並透過創新產品成功打入國際市場，產品現外銷至26個國家，並與日本最大寵物用品通路代理商合作，進軍日本市場，成為台灣少見的生態創新品牌。

青年局透過創業補助計畫、業師輔導與新創加速器等資源，協助團隊優化營運模式。螞蟻帝國新創團隊在2019年至2021年進駐青年局創業基地期間，團隊連續三年獲得桃園地方型SBIR及中央SBIR補助。創業初期僅有一人的新創公司，如今順利成長為擁有8人團隊、營收成長8倍的企業，預計今年營收將突破1,000萬元。