首度從正門進法院！南韓前總統尹錫悅「不發一語」　迴避犀利提問

▲南韓前總統尹錫悅12日上午抵達首爾中央地方法院。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖並闖入國會與中選會、試圖逮捕朝野主要人物，涉嫌主導內亂罪，更因此遭到檢方以濫用職權罪嫌追加起訴。對此，南韓法院今（12）日上午第3度開庭，尹錫悅首度從正門進入法院，對於現場記者提問，更是沉默不語。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓首爾中央地方法院刑事合議25部（部長法官為池貴然）於12日上午9時45分（台灣時間上午8時45分），針對尹錫悅主導內亂、濫用職權等罪嫌第3度開庭審理，為此尹錫悅穿深藍色西裝、繫暗紅色領帶，於上午9時55分抵達法院，並首度從法院2樓西館（刑事）入口進入。

先前尹錫悅2次前往首爾中央地方法院出庭時，在總統辦公室警護處的申請下，法院允許其從地下停車場進入法院，不過此次法院卻拒絕尹錫悅方面提出的申請，要求其經過「拍攝線」（Photo Line）從正門進入法院，現場有許多記者搶拍。

▲▼對於記者提問，尹錫悅保持沉默、快步進入法院。（圖／路透）

記者們問道，「請問您打算針對宣布緊急戒嚴向全民道歉嗎」、「自從軍方結束掌權以後，您是憲政史上第一位宣布戒嚴的總統，請問您還自認為是自由民主主義嗎」、「原本今年全國不會實施選舉，然而卻（因總統被罷免）而實施總統大選，您有什麼話想說的嗎」、「對於金建希女士被質疑介入選舉，您還認為是政治攻防嗎？」

對此，尹錫悅不發一語，快步進入法院。

報導指出，法官今天將以證人身分，傳喚特戰司令部參謀長朴正煥（音譯）、首都防衛司令官副官吳尚培（音譯）出庭接受審訊。

據悉，尹錫悅涉嫌與目前遭到羈押起訴的前國防部長金龍顯共同策畫實施緊急戒嚴，並在國家尚未處於戰爭等緊急狀態的情況下宣布戒嚴，且還涉嫌動員軍警封鎖國會，試圖妨礙國會召開議程阻止戒嚴生效，甚至還計畫逮捕時任國民力量黨代表韓東勳、時任共同民主黨黨代表李在明，其主導內亂的行徑是毀憲亂政。