疑櫻花妹「當街解放」36秒影片曝！　蹲水溝起來裙子擦下體





記者張靖榕／綜合報導

近日一段長約36秒的不雅影片在社群平台Threads上廣泛流傳，內容拍攝到一名疑似日本籍女子，竟在光天化日之下公然蹲坐於路邊水溝蓋上如廁，引發日本及多國網友激烈討論與譴責。

▲疑日本女生在路邊當眾解放 。（圖／翻攝Threads）



影片由一名韓國網友於8日上傳，標註「你在那裡做了什麼？」的韓文文字。畫面中可見，一名長髮女子身穿灰色格紋長裙，濃妝艷抹，一邊與掌鏡者以流利日語交談，一邊大剌剌蹲坐在排水孔上，進行疑似排尿行為。事後她甚至以裙襬動作擦拭私密部位，隨後起身與同行友人嬉笑離去，舉止全程被清楚拍下。

影片曝光後隨即在日本社群引爆熱議，網友紛紛留言批評「實在太不雅」、「她的內褲去哪了？」、「講著日語也太丟人了」、「這根本是對公共禮儀的踐踏」等。部分人則將其行為與近年在新宿一帶引發治安爭議的「東橫kids」族群相提並論。

也有網友提出質疑，該名女子是否真為日本籍人士，有國際網友懷疑她可能是假冒日本人的中國遊客，試圖以語言掩蓋身份。另有熟悉當地文化的網友指出，儘管日本人酒後失態如街頭醉倒、路邊小便等現象偶有耳聞，但仍難以直接判斷影片中的女子國籍。