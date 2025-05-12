德州撲克賭場藏公寓！日警逮3中國人　非法獲利6000萬日圓

記者張方瑀／綜合報導

日本警方在東京池袋一處公寓查獲德州撲克賭場，當場逮捕3名中國籍男女，主嫌雖堅稱只是「朋友之間玩撲克」，但警方調查發現，整個賭場營運模式完整，初估非法獲利高達6000萬日圓（約新台幣1248萬元）。

根據《時事通信》報導，警方11日表示，42歲主嫌汪毅、24歲共犯余佳怡以及另一名中國籍人士，涉嫌開設賭場收取手續費營利，而當天警方一共拘提了數人，其中8人為中國籍，研判該賭場主要針對在日華人招攬生意。

主嫌汪毅雖堅稱只是朋友之間玩撲克，但警方調查發現，整個場地明顯具有商業營運規模。據了解，汪毅等人每月平均開賭8次，時間從晚間8時持續至隔天凌晨3時，向客人抽取贏得金額的5%作為手續費。

警方初步估計，從2023年7月到2025年5月為止，他們的營業額已超過6000萬日圓。

調查指出，這間隱密賭場沒有對外招牌，營運地點選在池袋鬧區公寓樓上，涉案者還曾經在不同地點輪流開設賭場，疑似是為了避開警方查緝。

當晚警方搜索現場時，查扣一張撲克桌、一副撲克牌，以及約200萬日圓現金（約新台幣41萬元），警方將持續擴大偵辦，釐清是否有背後金主或組織操控。

此外，汪毅過去曾頻繁前往澳門與香港，警方正在追查其行程與資金往來是否涉及跨境非法賭博活動。