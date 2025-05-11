停火內幕！巴國判定「核指揮控制設施」恐淪目標　尋求美國介入

▲印度與巴基斯坦10日宣布停火。圖為巴基斯坦準軍事部隊士兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度與巴基斯坦歷經4天精準飛彈攻擊、無人機入侵、跨越實際控制線的砲戰之後，雙方同意停止一切海陸空軍事行動。印度媒體新德里電視台（NDTV）11日披露印巴停火內幕，詳述自9日以來的一連串軍事交流。

1.印軍飛彈攻擊巴基斯坦基地

5月10日天亮，印度朝巴基斯坦空軍主要基地發射布拉莫斯-A（BrahMos-A）巡弋飛彈，包括巴基斯坦拉瓦平第附近的查克拉拉（Chaklala）及旁遮普省的薩戈達（Sargodha），這兩處設施對巴基斯坦軍方來說具有戰略性航空後勤價值。

2.巴國推斷 印度鎖定核指揮與控制基礎設施

攻擊事件發生不久後，印度情報機構發現巴基斯坦國防網絡閃爍高度戒備訊息，顯示巴國判定，印度下一步行動可能鎖定巴基斯坦核指揮與控制基礎設施。據信巴基斯坦拉瓦平第（Rawalpindi）戰略設施加強安全防護措施。

3.巴基斯坦向美國尋求緊急介入

在此關鍵時刻，巴基斯坦向美國尋求緊急介入斡旋。消息稱，美方當時已經在和雙方接觸，以便應對情勢升溫，但戰略資產面臨警戒狀態之後，華府果斷介入。

4.美國要求巴基斯坦使用軍事熱線

美國雖然在公開場合保持中立，但向巴基斯坦傳達堅定訊息，也就是啟用官方軍事熱線，要求立刻緩和情勢。NDTV指出，美方形同指示巴基斯坦啟用與印度軍方的直接聯繫管道，避免任何拖延。

5.印巴通話

到了5月10日下午，巴基斯坦較為激進行動被印度擊退後，巴基斯坦軍事行動總幹事阿布杜拉（Kashif Abdullah）與印度同行直接通話。隨後印度外交部證實雙方通話的消息。

6.印軍鎖定能源經濟目標與戰略指揮結構

NDTV指出，印度不在既定外交與軍事協議架構之外與巴基斯坦進行任何正式談判，這表明儘管面臨國際壓力，印度仍未進行調解，暗示印度武裝部隊已經準備好應對下一階段的衝突升級，據信涉及對能源經濟目標發動協同打擊與戰略指揮結構。

7.《印度河水資源條約》制裁不變

儘管印巴雙方宣布停火，但印度對於4月22日巴哈甘攻擊事件後所做出的制裁行動不因停火有所改變，包括暫時停止《印度河水資源條約》。