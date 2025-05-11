宣布停火不到半天！　印度、巴基斯坦互控違反協議

▲巴基斯坦士兵駐守在喀拉蚩港（Karachi Port）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印度與巴基斯坦10日宣布全面且立即停火，並由美國總統川普（Donald Trump）出面證實是美方斡旋成功。不過，協議宣布數小時後，喀什米爾地區又再度傳出爆炸聲與閃光，雙方互相指控對方違反停火條款，使情勢再度緊繃。

根據BBC報導，這場印巴衝突起因於4月22日印度喀什米爾度假勝地帕哈甘（Pahalgam）發生的恐攻事件，共造成26名遊客喪生，其中包含25名印度人與1名尼泊爾人。

印度方面指控武裝分子刻意針對印度教徒發動攻擊，為此展開報復性空襲與砲擊，攻擊巴基斯坦本土及其控制的喀什米爾地區；巴基斯坦則否認涉案，並批評印方攻擊毫無挑釁理由。

▲印控喀什米爾知名避暑勝地「巴哈甘」遭槍手掃射，導致至少26人喪生，軍警進駐當地巡邏。（圖／達志影像／美聯社）



在雙方互射無人機、飛彈與砲火下，造成至少36名巴基斯坦平民與21名印度平民死亡，是雙國數十年來最嚴重的軍事對峙之一。

川普10日上午在 Truth Social平台表示，印巴雙方已在美方斡旋下達成停火協議。巴基斯坦外交部也隨後證實，這項協議確實由「超過30個國家」透過外交管道共同促成。

印度外交部長賈香卡（S. Jaishankar）表示，雙方已就「停止交火與軍事行動」達成共識，並重申印度對抗恐怖主義的立場不變，未來也會持續追責。

巴基斯坦總理夏里夫（Shehbaz Sharif）則在電視演說中強調，此次停火是為了大家的利益，並稱願意維持和平。

不過，停火協議宣布不到半天，印度控制的斯利那加（Srinagar）與查謨（Jammu）又傳出多起爆炸聲與閃光。印度外交部次長米斯里（Vikram Misri）痛批巴國反覆違反雙方共識，強調印軍已做出適當回應，並呼籲巴方應負起責任。

對此，巴基斯坦外交部發言人回應指出，巴方仍致力落實協議，但印度在部分地區的違規行為令人遺憾，呼籲透過恰當層級溝通解決問題，並要求前線部隊保持克制。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）透露，美方與副總統范斯（JD Vance）已與印巴兩國領袖，包括印度總理莫迪（Narendra Modi）及巴基斯坦總理夏里夫密集協商48小時，雙方也同意後續於中立地點展開廣泛對話。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則表態支持所有降溫衝突的努力。英國首相施凱爾爵士（Sir Keir Starmer）也表示，英方早已介入協調，外交大臣藍米（David Lammy）近期也與兩國都有直接對話，「停火是好消息，接下來要確保它能持久。」