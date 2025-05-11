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美國收到「令人震驚情報」　范斯致電印度總理促停火

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）

▲范斯在美東時間9日中午致電莫迪明確說明，白宮認為衝突在周末期間很有可能急遽升溫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度與巴基斯坦10日宣布全面立即停火，美國介入斡旋，由副總統范斯（JD Vance）9日致電印度總理莫迪鼓勵停火談判。只不過范斯8日才稱印巴衝突與美國無關，如今態度出現轉變，據信是美國收到令人震驚的情報。

川普政府官員向CNN透露，美國高層核心小組密切關注不斷升溫的印巴衝突，包括范斯、國務卿兼臨時國安顧問盧比歐（Marco Rubio）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）等人。官員透露，美國收到令人震驚的情報，以敏感性為由拒絕詳述，但稱對於說服這3名官員支持美國加大介入力道起到關鍵作用。

范斯親自向總統川普說明計畫之後，在美東時間9日中午致電莫迪明確說明，白宮認為衝突在周末期間很有可能急遽升溫，鼓勵印巴直接溝通，考慮讓情勢降溫的選項。

官員說明，美國認定印巴並未進行對話，有必要促使雙方重返談判桌，范斯向莫迪提供巴基斯坦可能會接受的方案。這項方案的細節並未公開，但據信這通電話結束之後，盧比歐等國務院官員連夜與印巴接觸。其實盧比歐近期致電相關人士，提出實現停火的初步構想，不過美國政府把協議細節留給印巴雙方自行協商談判。

印巴已於10日宣布停火，川普政府官員透露，關於如何監督停火的具體細節有待確認。不過在停火聲明宣布數小時後，克什米爾地區又再度傳出爆炸聲與閃光，雙方互相指控對方違反停火條款，使情勢再度緊繃。

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