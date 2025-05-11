印巴迅速停火　陸專家：印度打不起，巴基斯坦不想打

▲印巴邊境喀什米爾遭到轟炸，多人身亡。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

印度與巴基斯坦短暫開火後，於10日宣布停火，令各界充滿疑問。對此，中國大陸的專家認為，印度打不起，巴基斯坦則是不想打，因為大規模戰爭對兩國都是巨大消耗，現在印度想抓住中美關稅大戰機遇，讓產業鏈轉移至印度；而綜合國力弱於印方的巴基斯坦，實際上屬於被動防禦，「所以雙方肯定要盡快停止高強度的對抗。」

中國現代國際關係研究院學術委員會副秘書長胡仕勝表示，在近期空戰中，巴基斯坦的表現可圈可點，其防空體系對印度甚至可以說是一種降維式的打擊。戰場態勢的直觀呈現，一定程度上加速了印方作出停火的決策。

▼巴基斯坦士兵。（圖／路透）



胡仕勝指出，此次印巴衝突是歷史的慣性，印方在未掌握「實錘」的情勢下便把4月22日「帕哈爾加姆襲擊事件」的「鍋」甩給巴基斯坦，原因在於克什米爾爭端問題，包括克什米爾的政治地位問題、未來的歸屬問題、印巴各自所控克什米爾地區的地方治理問題，這都是病根，「若克什米爾爭端始終存在，類似的衝突會不時發生。」

胡仕勝判斷，此次印巴衝突爆發後，之所以能夠迅速停火，還有以下三方面原因。

其一，倘若印巴爆發大規模戰爭，對兩個國家肯定是一種巨大的消耗。對於印度而言，莫迪心心念念成為世界製造業大國，希望產業興國，甚至想抓住中美關稅大戰「千載難逢的戰略機遇期」，恨不得讓全世界的產業鏈都轉移到印度。倘若印巴處於激烈對抗的境地，莫迪沒辦法指望投資商對印度進行投資。

對於綜合國力明顯弱於印方的巴基斯坦而言，其行動實際上屬於被動防禦。所以對印巴雙方來說，雙方肯定是要盡快停止這樣一種高強度的對抗，要雙方都會想方設法克制。

▼印度查謨Rehari地區房屋受損。（圖／路透）



其二，印度未曾想到巴基斯坦在「空戰」上的回擊如此猛烈，關鍵是讓印度所承受的損失和代價超出了預期。所以這才有了第二次無人機襲擊，實際上這也是一種報復，或者是一種不甘心的表現，只是沒想到舊仇未了，又添新仇，無人機也被打下來了。

這說明巴基斯坦的攻防體系相當厲害、建設得相當好。同時意味著印巴在常規力量之間的差距不像先前想象的那麼大，這也從某種程度上抑制了印度動不動施行單邊主義的冒進。

其三，有更多大國更加積極性、建設性地加入，呼籲局勢不要升級。10日上午，中國外交部發言人就針對印巴緊張局勢持續升級發聲，強烈呼籲印巴雙方以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，回到以和平方式政治解決軌道，避免採取使緊張局勢進一步升級的行動。美國也多次表態願意介入調解，並呼籲雙方停止軍事行動。