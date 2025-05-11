陸外長與印巴官員通話：停火符合雙方利益

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

印巴在短暫的交火後宣布停火，中國大陸外長王毅10日晚間分別與雙方官員通話，強調停火符合雙方利益，有利於地區和平穩定，也是國際社會的普遍期待。

根據大陸外交部發出的訊息，王毅與巴基斯坦副總理兼外長達爾通話時表示，作為巴基斯坦和印度共同鄰國，中方對巴印衝突升級感到擔憂。衝突造成巴方平民傷亡，中方對此表示慰問。中方支持巴方維護國家主權和民族尊嚴。

王毅指出，相信巴方會冷靜應對當前事態，作出符合巴根本和長遠利益的決定。中方期待並支持巴印雙方盡快停火，「一旦停火就要共同遵守，避免衝突再起。」

王毅還說，這符合巴印雙方利益，有利於地區和平穩定，也是國際社會的普遍期待。中方願為此繼續發揮積極作用。

王毅還說，巴方處於國際反恐一線，為打擊恐怖主義做出重要貢獻，中方支持巴方繼續堅定反恐。當前緊張局勢下，相信巴方會做好在巴中國人員和機構的安全保障。

達爾則說，巴方願同印方實現停火，但不會放鬆警惕，將對侵犯巴主權和領土行為予以回應。感謝中方為實現停火止戰所作的斡旋努力，願同中方及國際社會保持密切溝通。

▼巴基斯坦士兵駐守在喀拉蚩港（Karachi Port）。（圖／路透）



王毅在與印度國家安全顧問多瓦爾通話時表示，中方譴責帕哈爾加姆恐襲事件，反對一切形式的恐怖主義，「當前國際形勢變亂交織，亞洲地區的和平穩定來之不易，值得倍加珍惜。」

王毅指出，印度和巴基斯坦是搬不走的鄰居，都是中國的鄰國。中方贊賞你關於戰爭不是印方選擇的表態，真誠希望印巴雙方保持冷靜克制，通過對話協商妥處分歧，避免局勢升級。

王毅還說，「中方支持並期待印巴通過磋商實現全面持久停火。這符合印巴兩國根本利益，也是國際社會的共同願望。」

多瓦爾則說，帕哈爾加姆（Pahalgam）恐襲事件造成了印方人員嚴重傷亡，印方需要採取反恐行動。戰爭不是印方的選擇，也不符合任何一方利益。印巴雙方將致力於停火，期待盡快恢復地區和平與穩定。

▼印度查謨Rehari地區房屋受損。（圖／路透）

