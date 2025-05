美田納西州罕見「規模4.1地震」居民嚇壞！　USGS曝餘震機率

▲美田納西州發生罕見規模4.1地震。(圖/USGS)



記者張方瑀/綜合報導

美國田納西州在當地時間10日清晨發生規模4.1地震,不僅驚醒多地居民,震波更一路傳到喬治亞州亞特蘭大,甚至南卡羅來納與北卡羅來納州都有明顯震感。美國地質調查局(USGS)表示,未來一週內發生規模4或以上餘震的機率為5%。

綜合外媒報導,這起地震發生於美東時間11日上午9時過後,震央位於田納西州格林貝克(Greenback)附近,距離諾克斯維爾(Knoxville)約48公里,震源深度約20公里。

USGS指出,地震發生後短短一小時內即收到逾3萬筆民眾通報,所幸目前未傳出人員傷亡或重大財損。儘管這起地震屬輕微等級,但由於美國東部地質構造較西部穩固,使地震波傳播更廣,因此震感範圍大、影響人數多。

USGS發言人戴維斯(Ayesha Davis)表示,東部的地震波動能擴散得更有效率,常常傳至數百公里外,讓更多人感受到搖晃。此外,USGS預估未來一週內發生規模4或以上餘震的機率為5%,雖然不高,但仍應保持警覺。

Animals reacted as a 4.1 preliminary magnitude earthquake rattled parts of Tennessee Saturday morning. No damages or injuries were immediately reported. https://t.co/djUpkntKaS pic.twitter.com/0OFz4L65yK