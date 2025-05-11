美田納西州罕見「規模4.1地震」居民嚇壞！　USGS曝餘震機率

▲美田納西州發生罕見規模4.1地震。（圖／USGS）



記者張方瑀／綜合報導

美國田納西州在當地時間10日清晨發生規模4.1地震，不僅驚醒多地居民，震波更一路傳到喬治亞州亞特蘭大，甚至南卡羅來納與北卡羅來納州都有明顯震感。美國地質調查局（USGS）表示，未來一週內發生規模4或以上餘震的機率為5%。

綜合外媒報導，這起地震發生於美東時間11日上午9時過後，震央位於田納西州格林貝克（Greenback）附近，距離諾克斯維爾（Knoxville）約48公里，震源深度約20公里。

USGS指出，地震發生後短短一小時內即收到逾3萬筆民眾通報，所幸目前未傳出人員傷亡或重大財損。儘管這起地震屬輕微等級，但由於美國東部地質構造較西部穩固，使地震波傳播更廣，因此震感範圍大、影響人數多。

USGS發言人戴維斯（Ayesha Davis）表示，東部的地震波動能擴散得更有效率，常常傳至數百公里外，讓更多人感受到搖晃。此外，USGS預估未來一週內發生規模4或以上餘震的機率為5%，雖然不高，但仍應保持警覺。

Animals reacted as a 4.1 preliminary magnitude earthquake rattled parts of Tennessee Saturday morning. No damages or injuries were immediately reported. https://t.co/djUpkntKaS pic.twitter.com/0OFz4L65yK — ABC News (@ABC) May 10, 2025

喬治亞州居民瑞莉（Gabriela Reilly）表示，當時她正在和丈夫做早餐，結果屋內吊扇開始劇烈搖晃，她原以為是飛機低空飛過，沒想到是地震，「吊扇晃了大概10秒，我以為是飛機飛得很低，結果我老公立刻說：『這絕對是地震！』」

當地居民派克（Jason Pack）則是在床上被搖醒，「整間房都在晃，聲音大到吵醒我家人，狗也開始狂吠。田納西人平常比較常遇到龍捲風或洪水，地震真的很少見。」

USGS表示，雖然通常地震要超過規模4至5才會造成明顯損害，但也要視建築結構、土壤類型與震央距離等多項因素而定。

這起地震發生於東田納西地震帶（East Tennessee Seismic Zone），是美國東南部活動最頻繁的地震帶之一，範圍橫跨田納西州、西北喬治亞州及東北阿拉巴馬州。

USGS指出，自1950年以來，這個地區已有15次規模4以上地震紀錄，其中最大一次是1973年11月在諾克斯維爾附近發生的規模4.7地震。

此外，2018年12月該區也接連發生兩起地震，其中一次規模達4.4，震央位於迪凱特（Decatur），震波遠傳至亞特蘭大。幾天後再度發生規模3.0地震，震央靠近馬斯科特（Mascot），部分喬治亞州、肯塔基州和北卡羅來納州民眾都感受到搖晃。